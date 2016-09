Verdachte opgepakt na reeks bomaanslagen van augustus in Thailand

Door: redactie

5/09/16 - 14u09 Bron: DPA

Ruim drie weken na de bomaanslagen in vakantiegebieden in Thailand is een van de vijf verdachten tegen wie een arrestatiebevel is uitgeschreven, opgepakt. De 33-jarige Thai wordt op een militaire basis in de zuidelijke provincie Pattani verhoord. Dat melden lokale media.