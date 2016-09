Eerste muggen die drager zijn van zikavirus aangetroffen in VS

Door: redactie

2/09/16 - 10u17 Bron: DPA, AFP

© reuters.

Voor het eerst zijn in de Verenigde Staten muggen aangetroffen die drager zijn van het zikavirus. Dat heeft de overheid meegedeeld.

Het virus werd aangetroffen bij muggen in Miami Beach, in de staat Florida. In die toeristische badplaats zijn sinds half augustus al meerdere mensen besmet geraakt met het zikavirus.



"Deze ontdekking is een grote ontgoocheling, maar geen verrassing", zo staat in een mededeling van het departement landbouw en consumentendiensten van Florida. Maar "deze ontdekking laat ons toe om onze middelen op een efficiënte wijze in te zetten", wordt nog benadrukt.



De Amerikaanse Centra voor de Controle en de Preventie van Ziekten (CDC) hadden eerder al aan zwangere vrouwen afgeraden om zich naar Miami Beach te begeven. Het zikavirus is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, omdat het kan leiden tot hersenafwijkingen bij hun ongeboren baby's.