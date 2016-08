Chaos na alarm op drukke luchthaven Frankfurt

Door: redactie

31/08/16 - 10u47 Bron: ANP

Op de internationale luchthaven van Frankfurt heeft de Duitse politie vanmorgen twee verdiepingen van terminal 1 ontruimd. Dat heeft tot een chaos en vertragingen van vluchten geleid. Alle reizigers, ook die de pas- en veiligheidscontroles al waren gepasseerd op het moment dat alarm werd geslagen, moeten opnieuw door de beveiliging gecheckt. Pas vannamiddag wordt het pand doorzocht, melden de luchtvaartautoriteiten.

1/2 Aus diesem Grund räumt die Bundespolizei den Flugsteig A &

A+ und wird die Passagiere einer erneuten Luftsicherheitskontrolle

zuführen. — Frankfurt Airport (@Airport_FRA) Wed Aug 31 00:00:00 MEST 2016

Door de omroepluidsprekers werden bezoekers en passagiers verzocht onmiddellijk het gebouw te verlaten. Transportbedrijf Fraport, dat de luchthaven exploiteert, zegt tegen persbureau DPA dat het om een "voorzorgsmaatregel" gaat.



Eerder meldden Duitse media dat het zou gaan om een bomalarm. Bij de controle van een vrouwelijke passagier zou het alarm zijn afgegaan, waarop de vrouw snel in de menigte zou zijn verdwenen, meldde de krant Bild.



Dat leidde volgens een luchthavenwoordvoerder tot de ontruiming. Een woordvoerster van het vliegveld zei tegen de 'Frankfurter Rundschau' dat de passagier had geweigerd zich te laten controleren.



De krant Bild berichtte dat rond het middaguur een verdachte is aangehouden. Verscheidene Duitse media meldden eerder dat de ontruiming het gevolg was van een bomalarm, maar dat weersprak de woordvoerster. "Van een terreur- of bomalarm kan op dit moment niet gesproken worden".