Haai houdt zwemmers uit het water aan Costa del Sol

Bewerkt door Eric Belsack

29/08/16 - 23u37 Bron: thelocal.es

video Ongewoon tafereel, zondag aan de Costa del Sol. Omstreeks de middag werd een massa toeristen voor de kust van Fuengirola uit de zee gejaagd omdat er een haai was gesignaleerd.

Het beest was naar verluidt vier meter lang en zwom in de ondiepe wateren voor de kust. Enkele badgasten hadden de haai gespot en alarmeerden de redders.



Rode vlag

Meteen werd de rode vlag gehesen en moesten de duizenden toeristen als de bliksem het water van de Middellandse Zee uit. Tijdens het laatste weekend van augustus was het ontzettend druk in de populaire badplaats Fuengirola.



Een boot van de Guardia Civil speurde de kust af. Zij spotten wel degelijk een haai en dreven hem opnieuw de zee in. Omstreeks 17 uur konden de badgasten weer een duik in het zeewater maken.



Vorige maand nog werd een zwemmer gebeten door een kleine haai. Het incident gebeurde voor de kust van Elche, nabij Alicante aan de Costa Blanca.