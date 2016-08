Door: redactie

29/08/16 - 18u01 Bron: ANP

Een Nederlandse bergbeklimmer is vandaag om het leven gekomen in Zwitserland. De 64-jarige man maakte een dodelijke val op de berg de Castor, aan de grens met Italië. Reddingsdiensten vonden zijn lichaam. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.