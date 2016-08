Nieuwe brug over Bosporus geopend

Door: redactie

In de Turkse stad Istanboel is vandaag een nieuwe brug geopend die over de Bosporus leidt. Net als de andere twee bruggen over de zeestraat verbindt de Yavuz Sultan Selim-brug Azië en Europa. Er is drie jaar aan de brug gebouwd.