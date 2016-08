"Thailand, Canada en VS nieuwe populaire vakantiebestemmingen"

Door: redactie

26/08/16 - 15u58 Bron: Belga

Toeristen op de populaire Khaosan Road in de Thaise hoofdstad Bangkok. © epa.

Vakantiebestemmingen als Griekenland, Thailand, de Verenigde Staten en Canada hebben deze zomer aan populariteit gewonnen. Turkije en Tunesië daarentegen komen niet meer voor in de top vijf van populairste vakantiebestemmingen, wellicht door de terreuraanslagen en -dreiging. Dat zegt verzekeraar Ethias vandaag.

De top vijf van populairste vakantiebestemmingen wordt aangevoerd door Frankrijk, voor Spanje, Italië, Oostenrijk en Griekenland. Thailand staat op plaats zes, de VS op zeven en Canada op tien. Opvallend is dat er dit jaar even veel dossiers waren in Thailand als vorig jaar in heel Azië.



Uit de balans die Ethias traditiegetrouw opmaakt aan het eind van de zomer, blijkt ook dat Ethias tussen 1 juli en 22 augustus bijna 40.000 oproepen heeft beantwoord, ruim een half procent meer dan dezelfde periode vorig jaar. Ook opende Ethias 3,6 procent meer medische dossiers in het buitenland (862 in totaal). Het aantal technische of "pech"-dossiers steeg met 1,5 procent (13.408).



In eigen land deden meer dan 8.600 klanten beroep op Ethias Assistance, bijna 2 procent meer dan het jaar ervoor. Er waren in juli ook 4 procent meer medische interventies van het medische team waarmee Ethias samenwerkt (193). In een derde van de gevallen moest een klant gerepatrieerd worden.