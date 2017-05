Oeps! Bella Hadid geeft iets te veel bloot in Cannes

Door: ep

22/05/17 - 00u02 Bron: Daily Mail

Bella Hadid, Heidi Klum, Kendall Jenner en Lottie Moss. © AFP.

De modeshow van Naomi Campbell heeft zondag heel wat schoon volk naar de rode loper in Cannes gelokt. Bella Hadid (20) ging op de rode loper van Fashion for Relief met alle aandacht lopen, haar prachtige jurk was een tikje te transparant en showde haar ondergoed.