Matthias Schoenaerts op zijn kwetsbaarst: "Mijn moeder wist dat ze zou sterven, maar is blijven vechten. Voor mij."

Door: Anke Michiels

13/09/17 - 06u00

© Filip Van Roe.

In 'Le Fidèle' zit één scène waarin Matthias Schoenaerts danst in een Brussels café: die scène is opgenomen, de ochtend na het overlijden van zijn moeder. Alleen al om die reden is zijn rol in de nieuwe film van Michaël Roskam fenomenaal te noemen en moet je het volledige interview in NINA Deluxe lezen.

Matthias' moeder vocht al een hele tijd tegen kanker en had vorig jaar, vlak na het filmfestival van Venetië, haar verdict gekregen. "De dag dat we samen terugkeerden van Venetië, werd ze strontziek. Ze had zoveel pijn, ze kon niet meer. We moesten naar het ziekenhuis. Die dag kregen we van de dokter te horen: 'Mevrouw, u haalt Nieuwjaar niet.' En tóch heeft ze het nog getrokken tot mei. Waarom heeft ze het tot mei getrokken, denk je? Ze wist: als ik vóór het afronden van Le Fidèle sterf, haakt Matthias af." Lees ook Schoenaerts krijgt hoofdrol naast Robert De Niro en Julianne Moore in prestigieuze maffiaserie

Zo leuk was de NINA Deluxe launch party

Matthias Schoenaerts: "Ik heb afgezien en tegen een depressie gezeten"

Mijn moeder wist: als ik vóór het afronden van Le Fidèle sterf, haakt Matthias af. Matthias Schoenaerts Vechtmachine

De opnames na haar overlijden stilleggen was voor Matthias dan ook geen optie. Hij deed dóór, zoals zijn moeder het wilde. "Anders was ik mogelijk in een zwart gat beland, waar ik nooit nog zou uitkomen. Het voelde beter, juister om door te gaan. Om te beuken. Mijn moeder was ook een beuker. Een ram. Een vechtmachine. Hoe zij met haar ziekte is omgegaan? Man, man. Mike Tyson is er niks tegen. Ik redeneerde: mijn moeder had zich doorheen haar ziekte gebeukt, en ik zou dít niet kunnen? Dan doe ik haar geen eer aan."

Aan de dood ontsnapt

De knapste acteur van het land draagt nogal wat leed mee op zijn brede schouders. "Op een bepaald moment kwamen er vier films tegelijk uit. In de media wordt dat een succesverhaal genoemd, en professioneel is het dat natuurlijk ook. Maar mensen hadden geen idéé wat er echt op mijn hart lag. Want in diezelfde periode zijn er geliefden gestorven, mijn relatie van vijf jaar is gestopt (met Alexandra Schouteden, red.), en bovendien ben ik zelf aan de dood ontsnapt. Ik had mezelf zo extreem ver gepusht, dat een voedselvergiftiging me bijna fataal werd. En daarbovenop kreeg ik dus het nieuws dat mijn moeder nog maar enkele maanden te leven had. Mensen lezen 'hij is aan het knallen in Hollywood'. Maar ik was niet bepaald aan het knallen. Ik was aan het afzien."

Ideaal gezien begin ik aan kinderen binnen vier à vijf jaar Matthias Schoenaerts 'Happiest man in the world'

Gelukkig is er ook zoveel mooi nieuws. Zo maakt Matthias binnenkort verder carrière in Hollywood, aan de zijde van Robert De Niro en andere filmgoden. En ook in zijn jardin privé groeien er dromen. "Ideaal gezien begin ik aan kinderen binnen vier à vijf jaar. Maar stel dat ik morgen moet horen dat mijn vriendin zwanger is, dan is er geen haar op mijn hoofd dat zegt: we doen dat weg. If it happens, I would be the happiest man in the world. De hemel gaat open!"