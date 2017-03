Om te smelten: jonge Leonardo Dicaprio in een reclamespot voor kaas

Door: ND

30/03/17 - 18u00 Bron: Cosmopolitan

video Acteur Leonardo Dicaprio wordt beter met de jaren. Al trokken we die stelling heel even in twijfel toen we dit reclamefilmpje uit de jaren 80 met de acteur onder ogen kregen: we zien er de piepjonge Dicaprio die reclame maakt voor kaas, en niet alleen de kaas is om op te eten.