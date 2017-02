Speelt Ryan Gosling echt zelf piano in La La Land?

© kos.

La La Land mag dan wel nét naast de prijs voor beste film hebben gegrepen op de Oscars - het was zelfs gênant nipt - de film wist wel 6 andere beeldjes in de wacht te slepen. En het blijft daarnaast gewoon een fijne musical, waarbij wij ons tijdens het kijken vooral afvroegen: is Ryan Gosling echt een verdienstelijke jazzpianist, of zijn er slimme montagetrucks met stand-ins in het spel?

Een jaloerse John Legend Wij konden met de beste wil van de wereld nergens een shot ontdekken waarbij slim moest gemonteerd worden, om een stand-in pianist te verdoezelen. En dat blijkt volgens verschillende bronnen ook te kloppen: Ryan Gosling zit effectief zelf aan de toetsen bij elke pianoscène. Op een persevent voor de film legde regisseur Damien Chazelle uit: "Er is geen enkel close-up shot in de film van Sebastians handen dat door een stand-in pianist wordt gespeeld. Het is allemaal Ryan." Zelfs muzikant John Legend - die zelf een rolletje in de film heeft - geeft toe dat hij onder de indruk was: "Ik was jaloers, man. Hij is echt goed, en hij heeft het op een paar maanden onder de knie gekregen. Indrukwekkend." Volgens de acteur zelf duurde het ongeveer drie maanden om jazzpiano te leren, met intensieve lessen. "De regisseur wou al die pianoshots in één take nemen, dus het was geen optie om met een stand-in te werken."