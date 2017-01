De knapste man ter wereld is een Hollander

Door: TVM

Niemand minder dan Michiel Huisman, de Nederlander die je misschien kent van Game of Thrones en The Age of Adaline, is de knapste man van het jaar 2016. Al 27 jaar lang stelt TC Candler jaarlijks een lijst op van de 100 meest knappe gezichten van dat jaar. De hier onbekende Zuid-Koreaanse muzikant TaeYang staat op de tweede plaats. De Zweedse acteur Alexander Skarsgård sluit de top-3 af.

Uit 196 landen en 7,4 miljard mensen worden elk jaar door een onafhankelijke jury de knapste gezichten gekozen. Opvallend is dat er niet alleen naar bekende namen gekeken wordt en dat ook enkel en alleen gezichten beoordeeld worden en geen lichamen. Via een behoorlijk dramatische video maken ze dan elk jaar de 100 knapste mannen bekend.



In de top-100 prijken twee Belgen, namelijk de voetballer Yannick Ferreira Carrasco en acteur Matthias Schoenaerts. De top-10 ziet er als volgt uit:



1. Michiel Huisman

2. TaeYang

3. Alexander Skarsgard

4. Matt Bomer

5. Oscar Isaac

6. Mike Colter

7. Godfrey Gao

8. Kit Harington

9. Sidhart Malhotra

10. Tom Hiddleston