Zo zien de jongens van Tokio Hotel er vandaag uit

Door: TVM

30/09/16 - 11u20 Bron: Grazia

Tokio Hotel in 2008. © photo news.

Of je nu fan van Tokio Hotel was of niet, de kans is groot dat je telkens 'Through the Monsoon' op de radio komt toch luidkeels kunt meebrullen. En wie herinnert zich het gigantisch piekkapsel van leadzanger Bill niet meer? Dezer dagen treedt de populaire boysband van weleer nog steeds op (ja, ook wij waren verrast), maar de jongens zien er wel nét iets anders uit.

Bill Kaulitz © photo news.

Tom Kaulitz © photo news.

Gustav Schäfer © photo news.

Georg Listing © photo news. © photo news.