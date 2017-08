Staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne is van kracht

Door: redactie

25/08/17

In het Oosten van Oekraïne is in de nacht van donderdag op vrijdag een nieuw staakt-het-vuren ingegaan, vanwege het begin van het nieuwe schooljaar op 1 september. De gevechten tussen de Oekraïense regeringstroepen en de pro-Russische separatisten hadden om middernacht plaatselijke tijd (23.00 uur Belgische tijd) stopgezet moeten worden, maar het is nog niet duidelijk of dat ook gebeurd is.