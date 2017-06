750.000 kinderen dreigen zonder drinkwater te vallen in oosten van Oekraïne

MV

Zowat 750.000 kinderen dreigen op korte termijn zonder drinkbaar water te zitten door de escalatie van de gevechten in het oosten van Oekraïne, zo waarschuwt Unicef in een mededeling.

De gevechten hebben vitale waterinfrastructuur beschadigd. Volgens Unicef waren er deze week verscheidene dagen onderbrekingen in de watervoorziening van 400.000 mensen, onder wie 104.000 kinderen. De oorzaak was de vernieling van twee waterzuiveringsstations in het zuiden van het Donetsbekken.



"De watervoorziening van drie miljoen Oekraïners hangt af van installaties in de frontzone in het oosten van het land. We vrezen dat de onderbrekingen nog meer gezinnen zullen treffen, wat kinderen zal blootstellen aan het risico op ziekten en andere gevaren", legt Afsan Khan uit, de regionale directeur van Unicef voor Oost-Europa en Centraal-Azië.



In Donetsk werden eerder deze maand elektriciteitsleidingen naar het waterzuiveringsstation van de stad beschadigd, wat de toegang tot drinkwater voor ruim een miljoen inwoners bedreigt.



Kinderen die geen drinkbaar water hebben, kunnen sneller ziektes krijgen zoals diarree. Als ze elders op zoek gaan naar water, worden ze blootgesteld aan de gevaren van de gevechten.