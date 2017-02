Unicef vraagt dringend hulp voor miljoen kinderen in Oost-Oekraïne

Door: redactie

17/02/17 - 15u26 Bron: Belga

© ap.

In het oosten van Oekraïne heeft circa een miljoen kinderen dringend humanitaire hulp nodig. Volgens Unicef is dat bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, zo meldt de VN-kinderrechtenorganisatie.

Door de aanhoudende gevechten tussen separatisten en Kiev zijn in totaal 1,7 miljoen mensen ontheemd, aldus Unicef. Veel gezinnen raakten bijvoorbeeld hun inkomen of toegang tot gezondheidszorg kwijt.



"Dit is een onzichtbare crisis en door de wereld grotendeels vergeten", hekelt Giovanna Barberis, directeur van Unicef in Oekraïne. "Kinderen in het oosten van Oekraïne leven sinds drie jaar onder de constante dreiging van gevechten en beschietingen. Hun scholen zijn vernietigd, ze zijn ze uit hun huizen verdreven en afgesneden van basisvoorzieningen, zoals water en verwarming."



Schendingen van de wapenstilstand brengen dagelijks kinderen in gevaar, zowel fysiek als psychisch, klinkt het. De situatie is het meest ernstig voor de ongeveer 200.000 kinderen die wonen in een straal van 15 kilometer van de frontlijn. Bovendien zijn meer dan 740 scholen vernietigd of beschadigd. Dat is één op de vijf scholen in Oost-Oekraïne.



Unicef vraagt daarom dat alle partijen zich houden aan het internationaal humanitair recht en de wapenstilstand die in de zomer van 2015 ondertekend werd in Minsk.



De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties bood in 2016 in Oekraïne onder meer psychosociale ondersteuning aan 207.000 kinderen en verzorgers. Tienduizend kinderen en hun familie kregen warme kleding en 2,5 miljoen mensen kreeg via Unicef veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. De organisatie herstelde 50 scholen en zorgde voor schoolmateriaal voor 150.000 kinderen.