Unicef: "Vrieskou bedreigt duizenden kinderen in Oekraïne"

Door: redactie

1/02/17 - 21u55 Bron: Belga

Kinderen aan een centrum voor humanitaire hulp in Avdiivka. © ap.

Meer dan 17.000 inwoners van de Oost-Oekraïense stad Avdiivka, onder wie 2.500 kinderen, hebben geen enkele toegang tot verwarming, elektriciteit of water. En dat bij temperaturen tot -17 graden. Volgens kinderrechtenorganisatie Unicef raakten door hevige gevechten rond de stad op 29 en 30 januari de elektriciteit en watervoorziening zwaar beschadigd.

"De levens van duizenden kinderen in Avdiivka, en aan beide kanten van het conflict, staan op het spel", zegt Giovanna Barberis, directeur van Unicef Oekraïne, woensdag in een persbericht. "Tot overmaat van ramp leidt het tekort aan water en elektriciteit ertoe dat de huizen van mensen gevaarlijk koud worden. De gezondheidsomstandigheden zijn op dit moment aan het verslechteren."



Door de stroomuitval op 29 januari, waardoor ook het waterzuiveringssysteem in Donetsk zonder elektriciteit kwam te zitten, hebben ook andere steden en dorpen in de regio Donetsk geen toegang tot water. Het systeem moet in normale omstandigheden 400.000 personen van water voorzien. Op dit moment wordt water gerantsoeneerd. Mogelijk vallen gezinnen er compleet zonder water. Nog volgens Unicef hebben al zes scholen en vier kleuterscholen de deuren moeten sluiten als gevolg van het geweld.



"Unicef en partners roepen op tot veilige toegang, zodat de watervoorziening en het elektriciteitsnetwerk met spoed gerepareerd kunnen worden. Dit kan verder leed besparen", zegt Barberis.