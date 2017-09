The Voice: onvervalste feelgoodtelevisie met Iron Maiden en één verbluffende rasartiest

© medialaan.

video Veel goede zangers en één echte artiest: dat is de oogst van de derde Blind Auditions in The Voice Van Vlaanderen. De uitlachtelevisie van het vroege Idool is ver weg in deze reeks, waarin vanavond geen slechte audities te zien waren. De twee uitschieters waren een Kempenaar met een nummer van Iron Maiden en een rasartiest die studeert aan de prestigieuze school van Paul McCartney.

"Ze gaan mij nog de Gainsbourg van Vlaanderen beginnen noemen, met al die jonge meisjes" Alex "Veel mannen en veel rock": Natalia stelt vast dat The Voice van Vlaanderen deze editie iets andere kandidaten lokt dan de voorbije jaren. Vooral Koen Wauters is blij met de rockers, want hij kent dat repertoire naar eigen zeggen goed. "Het geeft wat meer ballen aan het programma", weet Alex Callier. Terwijl Koen meer vrouwen in zijn team wil, beseft Alex hij meer mannen moet inlijven. "Anders gaan ze mij nog de Gainsbourg van Vlaanderen beginnen noemen, met al die jonge meisjes."



Bart Peeters daarentegen heeft al een mooie mix van beide geslachten in zijn ploeg. "Ik heb het eens nagegaan: in het straatbeeld is dat ook allemaal mannen en vrouwen", grapt hij. Dient het nog gezegd? De sfeer is hartelijk, al is ook de concurrentie tussen de coaches voor de beste kandidaten groot. Want, hoe kan het ook anders? Volgens de coaches is het niveau van het vijfde seizoen nog hoger dan de voorbije jaren. De deelnemers zijn dus nóg straffer dan al die voormalige winnaars die nu de hitparades overspoelen!

Talenknobbel met attitude De 18-jarige Monika uit Kortrijk doet zich meteen opmerken met haar krukken - een ongelukkige val gemaakt - én talenkennis. Ze belandde 2,5 jaar geleden in ons land uit Litouwen en spreekt uitstekend Nederlands met een sappig West-Vlaams accent. Het meisje heeft dan ook een knoert van een talenknobbel, want ze zingt graag in het Litouws, Russisch, Pools, Koreaans, Japans, Nederlands, Frans én Duits. In de foyer is haar kleine demonstratie van een Japans liedje al veelbelovend, en op het podium jaagt ze haar stem tijdens Alarm van Anne-Marie moeiteloos van laag naar hoog, foutloos en met een heel correcte uitspraak. © medialaan.

"In Vlaanderen moet ge maar normaal doen en dat is al erg genoeg. Ik ga daar niet mee akkoord" Natalia Koen en Natalia draaien zich om en presentatrice An Lemmens moet haar oren bedekken om zich te beschermen tegen het gegil van Monika's vriendinnen. "Ik denk dat ik werkonbekwaam ben", lacht ze. "Ik ben potdoof." De juryleden zijn onder meer onder de indruk van haar 'attitude', iets wat kandidaten volgens Natalia vaak missen. "In Vlaanderen moet ge maar normaal doen en dat is al erg genoeg. Ik ga daar niet mee akkoord." Niet toevallig kiest Monika voor haar team. Nu Bart heeft vernomen dat Monika Litouws is, heeft hij trouwens spijt dat hij zich niet heeft omgedraaid. "Want ik ken Lee Towers persoonlijk." De drumroffel met cymbaalslag denkt u er zelf maar bij.

51-jarige bankbediende "Trillen als een trilpaal", dat deed de 51-jarige bankbediende Mady uit Dilbeek toen ze op kantoor werd verrast door een cameraploeg. "Voor mij is The Voice nu of nooit", zegt ze. "Als je ouder wordt, is er minder tijd te verkwisten". Ze zou alles laten vallen om professionele zangeres te worden, en waagt haar kans met een doorleefde versie van Reason van Selah Sue. Haar rauwe stem klinkt lekker, maar is niet altijd even overtuigend. Natalia en Bart twijfelen maar draaien niet, en die laatste neemt voor het eerst - en niet het laatst - het woord 'grain' in de mond. © medialaan.

Hij spoort Mady aan te blijven oefenen en volgend jaar gewoon terug te komen met een nummer waarin ze alle klanken even goed aanpakt zoals de beste momenten uit haar Reason. 'Mister Grain' Alex houdt wel van Mady's stemkleur, maar "miste een connectie". "En aan alles kan je werken, maar aan dat niet." Alex merkt op dat de jury in het eerste seizoen wel zou gedraaid hebben, waarna An Mady met een dikke knuffel terug naar Dilbeek stuurt.

Belofte aan overleden vriend De 19-jarige Robin uit Melsele doet mee aan The Voice "omdat ik dat beloofd heb aan Jordy, een goede vriend die intussen overleden is". Robin zong op Jordy's begrafenis een lied dat hij voor zijn vriend schreef, terwijl hij in The Voice uitpakt met het eerste nummer waarmee hij op Jordy indruk maakte: Fix You van Coldplay, in de versie van Stan van Samang. "Ik hoop dat hij trots is", zegt Robin voor hij met zijn gitaar het podium op wandelt. © medialaan.

Zijn engelenstem maakt indruk, maar zijn Engelse uitspraak lijkt een klein beetje roet in het eten te gooien. Op het allerlaatste moment draaien Alex en Bart zich toch om, een move die Bart Peeters omschrijft als "een bluftruc". "Heel gemeen van ons", beseft Alex. Hij vond het nummer heel intens en wachtte ook een beetje met drukken omdat hij het nummer niet wou verpesten met zo'n knal. Robin kiest voor team Bart.

Papa Koen De 23-jarige Amber uit Gent kondigt aan voor Koen te zullen kiezen als ze de kans krijgt. Niet omdat ze hem een hottie vindt, maar wel omdat hij "enorm op haar papa lijkt". Ja, de tijd spaart niemand, ook tieneridolen niet. Haar keuze voor het snel gezongen I'm A Woman van Smokey Joe's Café is absoluut niet de makkelijkste, omdat de plaatsing van de woorden precies juist moet zitten. Bovendien klinkt haar stem een beetje schel, maar ze had dan ook "een volledig droge mond" en "een valling". © medialaan.

"Dees is een genre, da mutte ownen" Natalia Terwijl Amber zowel van een sprintende Bart als van de keyboardspeler achter haar wat water krijgt aangereikt, herinnert haar bekentenis kijkers er ook aan dat live voor een jury zingen in een volle studio écht niet van de poes is. Zeker wanneer je weet dat de kandidaten vaak al uren hebben zitten wachten vooraleer ze zich in amper een paar minuten tijd moeten bewijzen. Gelukkig voor Amber draait haar favoriete coach Koen zich om. En ook gelukkig voor de kijkers, want deze Gentse heeft duidelijk nog meer in haar mars dan ze vanavond laat horen. "Dees is een genre, da mutte ownen", weet Natalia. Da is, jom.

Twee keer niks De 21-jarige Pauline uit Melle neemt voor de tweede keer deel aan The Voice. Toen de vorige keer geen enkele coach draaide, stortte haar wereld in. "Ik ga nu niet naar huis als ze niet gedrukt hebben", dreigt ze. Maar opnieuw slaan de zenuwen genadeloos toe. "Wat doe ik mezelf toch aan", slaat ze zichzelf voor het hoofd. © medialaan.

Het moedige meisje start lichtjes naast de toon met het moeilijke Chasing Pavements van Adele, wier stem ze ook fel imiteert. Te veel karaoke en te weinig eigen smoel, en net niet altijd de juiste noten. Niemand draait, maar Pauline krijgt op het podium wel troost van zowel Natalia als Koen. Pauline heeft zich naar verluidt verschanst in de toiletten van Medialaan.

Een pintje van de VTM "Als ge afgaat gelak ne gieter, is dat niet plezant dat dat dan op tv komt" Bert De 33-jarige Bert uit Tongerlo verrast vervolgens met Kempense nuchterheid en een stevige metalklassieker, Run To The Hills van Iron Maiden. Ervaring heeft hij alvast genoeg, want met zijn coverband speelt hij shows van wel 2 tot 2,5 uur. Bert vertelde weinig mensen van zijn deelname. "Want als ge afgaat gelak ne gieter, is dat niet plezant dat dat dan op tv komt." Een slok van een glas bier maakt duidelijk dat Bert "goed pakt" op tv. "Als ik niet doorga, heb ik toch een pintje van de VTM gehad", lacht hij. En hij drinkt zich nog wat moed in. "Het is tot juist in the mood drinken", legt hij uit. "Niet dronken, maar gewoon tot het in orde is." Geen speld tussen te krijgen. © medialaan.

Bert zingt foutloos, al klinkt hij toch een tikje platjes in vergelijking met Iron Maiden-frontman Bruce Dickinson. Hij trekt het uitstekende nummer wel naar zich toe, en zowel jury als publiek smullen ervan. Op vraag van Koen geeft Bert toe dat hij nog veel kan leren, iets waarmee alle vier de juryleden hem willen helpen. Alex geeft als kleine opmerking dat hij de voet op de monitor een beetje cliché vond, waarna een geinige medewerker nog komt aandraven met een opname van een jonge Koen met dezelfde pose. Bert kiest echter niet voor Koen, die zo graag een rocker in zijn team wil, maar voor het team van streekgenote Natalia. "De max jom, echt de max", kirt zij. En Bert? Die "gaat nog ene drinken". Santé!

Franstalige brok emotie "Ik heb soms zelfs black-outs omdat ik het zo hard voel" Jolyne Heel andere koek is de dertigjarige Jolyne uit Elsene, die met La Chanson Des Vieux Amants van Jacques Brel een donker blik emotie opentrekt. Het arme schaap is door de stress helemaal misselijk en "verward in haar hoofd". "Als ik op een podium sta, is dat heel intens", vertelt ze. "Ik heb soms zelfs black-outs omdat ik het zo hard voel." Misschien bestaan daar pilletjes voor? © medialaan.

Het Frans gaat Jolyne alleszins uitstekend af, en verder valt op haar prestatie weinig af te dingen. Koen merkt op dat ze een paar keer onder de toon zong, iets wat hem "uit het verhaal trok" maar volgens ons ook net charme heeft. De intensiteit waarmee Jolyne zingt, is ook zo dwingend en dreigend dat ze zelfs iets angstaanjagends uitstraalt. Tegelijk mist ze net daardoor ook het contrast dat ze had kunnen oproepen met meer ingetogen stukken. Al is dat gemakkelijker gezegd vanuit je luie zetel. Toch vreemd dat alleen Natalia zich omdraait, maar misthoorns herkennen elkaar. Benieuwd wat Jolyne nog gaat laten horen!

De rocker van team Koen Tattoo-artiest Tom (33) uit Vichte treedt aan met pet, houthakkershemd en neusbel. Wordt dit de rocker die Koen zo graag wil inlijven? De zanger van Clouseau lijkt al meteen geïntrigeerd wanneer de ruwe bolster met raspende stem Nothing Compares To You in de versie van Stereophonics inzet. © medialaan.

Tom drukt wel wat op zijn stem, maar je hoort wel dat hij nog meer in zijn mars heeft. Dat merkt ook Koen, die op het laatste moment afklopt en daarmee Toms hart bijna uit zijn borstkas doet kloppen van de spanning. "Er zijn al betere zangers gepasseerd en er zijn al betere audities geweest, maar ik heb nog niemand gehoord die zo'n grain in zijn stem heeft", legt Koen uit. Alex twijfelde omdat hij het "heel echt" vond, terwijl Bart "heel erg zat te vechten met zijn emoties." Vergeleken met die van Jolyne waren ze ongetwijfeld pitloze peanuts.

Bang vogeltje De 21-jarige Cherine uit Hove is dan weer zo onzeker dat ze zich er zelf aan stoort. Ze durft nog niet lang zingen voor een publiek, dus dan kan je al raden hoe ze zich moet voelen in die studio. Al lijkt haar mama nog net ietsje harder te trillen dan Cherine zelf. Het meisje zet Unsteady van X Ambassadors uitstekend in. "I'm a little unsteady", zingt ze, maar daar is op het podium toch weinig van te merken. © medialaan.

Bij de mama neemt de ontlading vulkaanachtige proporties aan, maar Cherine zingt onverstoorbaar voort. Het bange vogeltje met de gesloten ogen pakt Alex, Bart en Koen in en lijkt pas na afloop van het nummer echt te beseffen dat ze net geslaagd is voor haar eerste examen. Met onderscheiding, bovendien. Alex lijkt het nog nét droog te houden, maar zijn warrige uitleg over het aantal dimensies waarin Cherine voor hem stond te zingen, is iets waarmee je zangeressen uit je groep jaagt. Net als Alex merkt Koen op dat er wel wat vocale uitschuivertjes waren, maar daar maalt niemand om. "Je bent niet alleen een straffe zangeres, maar ook een straffe persoonlijkheid", weet Bart. Ook hij geeft nog een opmerking over onstabiele stukjes, waarop Alex grapt dat die pas begonnen toen Bart zich omdraaide. Maar het is Alex die Cherine met haar "keicoole sweater" én matchende sokken wegkaapt.

De koorddanseres die keihard viel "Dit was een brokkenparcours: alles wat in een liedje kon mislopen, is misgelopen" Bart De 21-jarige Anna uit Hofstade wil met Gold van Gabriel Rios in team Bart belanden. En waarempel, het is hij die zich als eerste en enige omdraait. Anna's zachte en ietwat hese stemgeluid komt meteen binnen, maar Bart hoort dat "alles wat in een liedje kon mislopen, is misgelopen". "Een brokkenparcours", noemt hij het. "En toch hoorde ik een straffe zangeres." © medialaan.

Hij vraagt of Anna zelf weet wat er misging, maar zij kan het niet meer vertellen omdat "alles een waas is". "Waarschijnlijk heb ik wat zinnetjes gemist of zo", zegt ze nog. Alex zegt dat hij twijfelde en grapt nog dat de brokkenpiloot normaal naast hem zit, waarmee hij hopelijk verwijst naar Koens liefde voor racewagens. Bart vergelijkt Anna nog met een koorddanseres "die keihard van het touw is gevallen". "Maar mijn circusreflex is dan: volgende week weer. Want ik zag natuurlijk: het is een ongelooflijke sierlijke en goeie koorddanseres. Lees: zangeres. Dus ik ben heel blij met Anna."

Een Beatle van planeet Zork De apotheose is weggelegd voor Louis uit Adegem. De 21-jarige studeert songwriting aan het prestigieuze Institute of Performing Arts in Liverpool, de exclusieve muziekschool van Beatle Paul McCartney. Al in de kleuterschool voorspelden leraars dat we Louis ooit op een groot podium zouden zien, en die profetie wordt nu werkelijkheid.



Tijdens zijn professionele stemopwarming merk je al dat Louis 'gene gewone' is, en in de eerste gitaaraanslag van Dew On The Vine van Bear's Den schuilt meer branie dan in de hele optredens van enkele concurrenten. Al na enkele seconden zijn alle vier stoelen naar het podium gericht. © medialaan.

Louis maakt schijnbaar met de vingers in de neus duidelijk wat het verschil is tussen een auditie en een optreden. Hij krijgt een staande ovatie, waarna de rasartiest vreemd genoeg meteen transformeert in een knullige West-Vlaamse jongeman die zich voorstelt als "Deroo Louis". Hij moet het ocharme drie keer herhalen vooraleer de jury beseft dat hij zijn achternaam eerst vermeldt. Alex vraagt van welke planeet Louis komt, waarna het droge antwoord "de planeet Zork is". "Kom in mijn team, ik kom daar ook vandaan", roept Alex uit. "Op de planeet Zork wordt prachtige muziek gemaakt."