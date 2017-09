"Eindelijk iemand die zich smijt!": maten van Houston's Problem zetten het Voice-kot op stelten

Door: redactie

16/09/17 - 06u13

© VTM.

video Kwaliteit troef in de tweede aflevering van 'The Voice': er waren maar liefst vier kandidaten die álle coaches wisten te verleiden tot een druk op de knop. Vooral Bart Peeters en Koen Wauters lijken goud in handen te hebben met respectievelijk de lyrische rocker Dries en de sympathieke gevoelsmens Bonni. Nabil Khemir bespeelde dan weer letterlijk de gevoelige snaar met zijn zelf ontworpen instrument. In het Arabisch dan nog, een primeur voor deze wedstrijd. "Ik word de coach van mijn leermeester. Uw muziek is mijn trip", haalde Peeters de loftrompet boven.

Ellen Van Gool. © VTM. Ellen Van Gool trapte de wedstrijd in stijl af met een gevoelige cover van Sam Smith. De 17-jarige studente is een van de jongste deelnemers dit seizoen, geen wonder dus dat de zenuwen haar af en toe parten speelden. Koen en Bart onthielden echter vooral het ontegensprekelijke talent dat kwam bovendrijven, goed genoeg dus voor een plek in de battles. "Ik ben het gelukkigste meisje op aarde momenteel", liet de Boortmeerbeekse optekenen.

Nabil Khemir. © VTM. Khemir heeft met zijn deelname een duidelijk doel voor ogen. Na de aanslag in Sousse was hij gevlucht uit Tunesië, nu probeert hij in ons land een nieuw muzikaal netwerk op te bouwen. Met zijn speciaal instrument, dat dienst doet als zowel gitaar en luit, hoopt de vader van drie kinderen bovendien culturen te verzoenen. De juryleden wond hij alvast probleemloos om zijn vinger. Natalia werd getrigger door de vibe, Koen vond alles tot in de kleinste details kloppen en Alex Callier wilde met al zijn expertise voor de juiste mix zorgen. Maar het was dus uiteindelijk Bart die met de hoofdvogel ging lopen...

Sarah Haelterman. © VTM. Paardenfanate Sarah Haelterman kende minder geluk. Koen vond haar hoge tonen niet zo hard aankomen en ook de nummerkeuze bleek geen schot in de roos. "De tekst van 'Fight Song' vind ik heel mooi", probeerde de 24-jarige studente nog. "Het is geen woordwedstrijd, maar een zangwedstrijd", counterde Alex. "De tekst is belangrijk om je te kunnen inleven, maar je moet dat ook muzikaal kunnen vertalen." Exit Sarah met andere woorden.

Kimberly Dieusaert. © VTM. Datzelfde lot was ook kapster aan huis Kimberly Dieusaert beschoren. "Ik had constant het gevoel dat je de nodige punch miste", oordeelde Natalia over haar Adele-imitatie. "Een beetje extra 'hoef' zou van pas gekomen zijn." Dat niemand snapte wat ze daar precies mee bedoelde, kon de pret niet bederven. Alex vond het dan weer fascinerend dat Kimberly als zangeres de openingsdans van haar moeder voor haar rekening genomen heeft. "Zat je dan nog in de buik of was dat haar tweede huwelijk?", luidde zijn weinig subtiele opmerking.

Dieter Guldemont. © VTM. Daarna was het de beurt aan de fenomenen van Houston's Problem. Dieter Guldemont en Dries De Vleminck zitten in dezelfde rockband, maar gingen afzonderlijk hun kans. En die keuze zouden ze zich niet beklagen. Alex had slechts drie seconden nodig om te draaien voor de ruige powerstem van Dieter, de rest volgde gedwee. "Eindelijk iemand die zich smijt. Ik ben blij dat ik nog eens enthousiast ben", klonk het uit de mond van de Hooverphonic-frontman. Mooie woorden die eigenlijk niet nodig waren, want de callcentermedewerker had op voorhand al beslist dat hij voor Alex zou kiezen.

Dries De Vleminck. © VTM. Maar dan volgde met Dries nog de meer afgelijste parel. Simpelweg fenomenaal hoe hij 'Wanted dead or alive' van Bon Jovi naar zijn hand zette. De jacht was nu echt geopend: Koen speelde het listig door te benadrukken dat hij maar beter een andere coach dan die van zijn maat zou kiezen. "Of wil je riskeren dat je de volgende ronde tegenover hem komt te staan?" Natalia benadrukte dat ze zijn stem "de zotste van de twee" vond, maar uiteindelijk zou Bart de lachende derde worden. En jawel, de sfeer zat goed: toen een derde bandlid van Houston's Problem voor de lol op het podium geroepen werd, bleek die zowaar ook nog een aardig potje te kunnen zingen.

Cézanne Van De Voorde. © VTM. Cézanne Van De Voorde charmeerde vooral met haar ietwat bizarre reacties. "Blij dat er nog mensen op de wereld bestaan die op een gekkere wolk wonen dan ik", drukte Bart het fijntjes uit. Op vocaal vlak kroop de 22-jarige studente door het oog van de naald: Alex was de enige die afdrukte en dan nog pas op het allerlaatste moment. "Het was zeker geen perfecte performance, maar ik hoorde wel iets in uw stem waar ik in geloof", luidde zijn commentaar. "En bovendien: de beste zangeressen waar ik mee samenwerkte, daar was telkens een hoek af. Het is een risico, maar ik wil het absoluut nemen."

Nelson Pereira. © VTM. In de Portugese Idoolwedstrijd haalde Nelson Pereira nog de top-20, benieuwd hoe ver hij hier zal raken. Natalia was meteen verkocht toen de verlegen student 'Straight up' van Paula Abdul inzette, Alex had een pak meer bedenktijd nodig. De keuze tussen die twee was dan ook snel gemaakt. "Ik ben verliefd op zijn stemgeluid, dat nummer is de hele avond in mijn hoofd blijven hangen", mijmerde de zangeres. Die ene opzichtige fout onderweg -toen hij te snel hervatte- vergaf ze hem dan ook met de mantel der liefde.

Tomi Temidara. © VTM. Een soulzanger die in plaats van Natalia voor Koen kiest? Dat moet een primeur zijn. Tomi Temidara heeft echter nog wel meer gekke stoten op zijn palmares staan. Als student in India volgde de Nigeriaan zowaar de Belgische versie van 'The Voice' via YouTube. Dat de Aalstenaar ook zelf een tent in vuur en vlam kan zetten, bewees hij nu met zijn felgesmaakte cover van Sam Cooke. "Dit was geen auditie, maar een concert", vond Bart zelfs. En toch was het de Clouseau-zanger die aan het langste eind trok. Of zou Tomi toch gewoon de aanwijzingen van die ene vrouw uit het publiek gevolgd hebben?

Charlotte Babalola. © VTM. Het leven heeft Charlotte Babalola uit Westerlo niet gespaard. Als kind werd ze zwaar gepest, en niet alleen vanwege haar huidskleur. De 18-jarige nagelstyliste probeert tegenwoordig haar zorgen weg te rappen, maar de jury wist ze helaas niet te overtuigen. "Met 'Super Bass' van Nicki Minaj kun je niet zo veel tonen als zangeres. Daar ben ik een beetje op afgeknapt", benoemde Koen het probleem. Maar niet getreurd, ook deze tegenslag komt Charlotte wel te boven. "Ik heb veel meegemaakt en dat heeft mij kracht gegeven. Voor mij is dit het begin van iets moois. Wat er ook komt, ik blijf vechten."