Wát een stemmen: Luka en Melanie pakken de jury helemaal in

THE VOICE De zomer is achter de rug, en het weer maakt dat meer dan duidelijk. Gelukkig krijgen we in ruil een nieuw seizoen van The Voice van Vlaanderen op ons bord. Het vijfde alweer, met dit keer Alex Callier, Natalia, Bart Peeters en Koen Wauters als coaches. En het was vooral die eerste die in aflevering één met de grootste talenten ging lopen.

Om het interessant te houden, werden er wel enkele spelregels gewijzigd. Zo werd de leeftijdsgrens verlaagd: kandidaten hoeven nu maar 17 te zijn in plaats van 18 op het moment van de finale, waardoor er zelfs enkele straffe talenten van amper 16 opduiken tijdens de blind auditions. En daarnaast blijft het dit keer niet bij één steal, wanneer de coaches een kandidaat bij een ander team kan gaan wegpikken. Tijdens de battles lopen die dit jaar non-stop door.



Anouchka (22) is de allereerste die dit jaar mag aantreden. Ze probeert de jury te overbluffen met 'Sweater Weather' van The Neighbourhood. En dat lukt, want nog voor het nummer echt op gang komt, is Natalia al overtuigd. Even later draait ook Alex zich om: "Ik twijfelde lang, maar uiteindelijk heb je een fantastische stem." En dan is het aan Anouchka om te twijfelen, maar uiteindelijk kiest haar buikgevoel toch voor Alex. Lees ook VIDEO: Ken jij de vorige winnaars van The Voice nog?

Luka Cruysberghs is met haar 16 jaar een van de jongste kandidaten. Achter het lieflijke uiterlijk gaat echter een dame met pit schuil. Ze kiest voor 'Sweat Dreams' van Eurithmics, maar dan in de versie van Marilyn Manson. Een gedurfde keuze, maar haar hese stem past er perfect bij. De drukdrang van de coaches krijgt de overhand en ze draaien zich allemaal om. Een bitse strijd ontstaat, en uiteindelijk haalt Alex opnieuw de bovenhand. De man is zijn overtuigingskunsten duidelijk niet verleerd. © VTM.

Magalie (19) is het tweede gezinslid dat deelneemt aan The Voice. In seizoen drie trad zus Aurélie al aan - van 'het meisje met de parel' - en die schreef haar kleine zus nu in. Ze lijken totaal niet op elkaar, maar qua zangtalent zijn ze aan elkaar gewaagd. Met 'Wild Things' van Alessia Cara weet ze Koen Wauters te overtuigen. © VTM.

De vrolijke Xavier (30) maakt met zijn danskunsten indruk backstage. Hij doet aan tricking, een soort van combinatie tussen dans en martial arts. Hij spreekt geen Nederlands, maar heeft dat duidelijk niet nodig. Zijn versie van Beatles-klassieker 'Let it Be' weet zowel Natalia als Bart Peeters te raken. Bart grijpt echter naast de prijzen, want Xavier verkiest Natalia. © VTM.

De enorm muzikale Melanie (19) is dolgelukkig dat ze de blind auditions heeft gehaald. Ze brengt 'Constellations' van Tom Odell, en kruipt daarvoor zelf achter de piano. Daar moet je lef voor hebben, maar ze blaast de jury gewoon wég. Tegen het einde van het nummer heeft ze de keuze uit alle juryleden. De coaches vechten een bitse strijd uit, waarbij Alex opnieuw als winnaar uit de bus komt. De andere juryleden zullen moeten opletten.

Jérémie (17) hoort bij de groep die profiteert van de lagere leeftijdsgrens. Hij is geen onbekende op tv: hij speelde al mee in enkele producties van Studio 100 en Ketnet. Hij kiest voor 'Mercy' van Shawn Mendes, en de hit gaat hem goed af: zowel Bart, Natalia als Koen draaien zich om. De jongeman kiest uiteindelijk voor Koen, die daarmee zijn eerste kandidaat binnenhaalt. © VTM.

Sima (17) heeft naast zingen ook een passie voor YouTube, maar haar grootste wens is toch om zangeres te worden. Ze koos voor 'Lips Are Moving' van Meghan Trainor, omdat ze ook haar rapkunsten tentoon wil spreiden. Die weten Koen haast meteen te overtuigen, en ook Natalia draait zich om. En het showbeest maakt dan de meest logische keuze, en kiest voor de enige vrouwelijke coach.