Vanavond start The Voice, en daar vloeien meteen tranen bij

video De 'titans' - de vier coaches Natalia, Koen Wauters, Bart Peeters en 'verloren zoon' Alex Callier - houden het vanavond nog min of meer droog, maar dat kan niet gezegd worden van de eerste kandidaten. Aflevering één van 'The Voice van Vlaanderen', en er vloeien al flink wat tranen. Hou de zakdoeken maar klaar!

Een soldaat die nog nooit verder raakte dan de badkamer om liedjes te zingen, de dochter van zangeres Pitti Polak, een amper 16-jarige meid die na haar knalprestatie plots alle emoties loslaat. Het wordt slikken vanavond. Tot en met 22 december loopt dit jaar de zoektocht naar die ene vocale parel die straks een unieke kans krijgt om in de voetsporen van bekende 'Voice'-finalisten als Laura Tesoro en Blanche te treden.



In het kennismakingsfilmpje moet kandidaat Joeri Mellaerts, een 33-jarige militair uit Kleine Brogel en alleenstaande vader van Luca en Helena, vanavond uit het gelid stappen. Van zijn commandant krijgt hij een 'bijkomende binnenlandse opdracht': een ticket voor 'The Voice'. "Ik was to-taal verrast dat ik mijn kans kreeg", vertelt Joeri. "Ik heb absoluut geen muzikale ervaring. Ik heb nog nooit gezongen. Voor niemand. Ik zing alleen onder de douche. Omdat ik schrik heb."



Met trillende benen en een bang hartje stapt Yoeri op het podium van de Blind Auditions. Maar wanneer hij de eerste noten van 'With Arms Wide Open' van Creed inzet, horen de coaches het meteen: wat een stem!