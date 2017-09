Alex Callier moet het in 'The Voice' kalmer aandoen van echtgenote

MV

5/09/17 - 13u25 Bron: Dag Allemaal

Alex Callier is weer helemaal terug van weggeweest in talentenjacht 'The Voice Van Vlaanderen'. Hij neemt dit jaar opnieuw plaats in zijn draaistoel en vervangt Bent Van Looy. Twee jaar lang focuste Callier zich op zijn succesgroep Hooverphonic en stapte daarnaast ook nog in het huwelijksbootje. Hij neemt heel wat hooi op z'n vork en moet het wat kalmer aan doen van zijn echtgenote.

Met de naam 'The Clash of the Titans' gaat binnenkort het vijfde seizoen van 'The Voice' van start. Geen ongepaste naam, want VTM heeft dit jaar vier kleppers van formaat als coaches aangesteld. Samen met Bart Peeters, Koen Wauters en Natalia gaat Callier op zoek naar nieuw Vlaams toptalent. Voor Alex is het een blij weerzien. Hij zit voor de derde keer in 'The Voice', maar liet de vorige twee edities aan zich voorbijgaan om zich bezig te houden met zijn eigen muziek. "Ik miste het wel en ben het programma ook tijdens mijn afwezigheid zo veel mogelijk op de voet blijven volgen", vertelt Alex aan Dag Allemaal.



"Op zoek gaan naar nieuw talent en dat ook nog eens mogen begeleiden: ik blijf het een topjob vinden. Ik vind het ook een knappe show, met al die verrassende filmpjes. De muzikant vertelde aan Dag Allemaal dat hij meteen enthousiast was wanneer hij gevraagd werd voor het vijfde seizoen. Maar toch even de agenda moest bekijken, "Hooverphonic blijft mijn hoofdbezigheid en eigenlijk is dat meer dan een voltijdse job. Toen Koen belde zaten we midden in de tournee voor onze 20ste verjaardag. Gelukkig pasten alle puzzelstukken mooi in elkaar. Al was mijn echtgenote wel wat bezorgd."



De opnamen van de show nemen gemakkelijk zes maanden in beslag. "Mijn vrouw weet dat ik me vaak iets te fel smijt. En dat gaat soms ten koste van mijn gezondheid".



