'The Voice' start binnenkort: Natalia en co zingen liedje samen met honderden fans

Mark Coenegracht

25/08/17 - 06u00 Bron: Eigen berichtgeving

Het is nog wachten tot vrijdag 8 september voor Vlaanderen kennis kan maken met een nieuwe vocale zoektocht in 'The Voice van Vlaanderen'. Met de terugkeer van Alex Callier zitten de coaches klaar voor 'The Clash of the Titans'. Welke talenten ze straks binnenhalen weten ze nog niet, wel dat ze de strafste fans hebben. Zo blijkt uit een aantal promofilmpjes die vanaf vanavond op VTM worden gelanceerd.



De oproep die de zender lanceerde, leverde ruim 500 fans op die wat graag met hun favoriete Voice-coach een liedje wilde zingen. Het leverde hilarische beelden op van Koen, Natalia, Bart en Alex die in een blinkende oldtimer van jetje gaven. Hierboven ziet u alvast het enige vrouwelijke jurylid met haar volgelingen aan het werk.