Drie showpony's en een boyband battlen het uit in The Voice Kids

video Vorige week konden we zien hoe Laura Tesoro haar team in The Voice Kids uitdunde van 12 pupillen naar 2 favorieten. Sean was de week daarvoor aan de beurt, dus dat betekent dat het deze week aan Josje was om harde beslissingen te nemen en te bepalen welke twee knallers ze laat doorgaan richting finale. En dat zijn uiteindelijk twee van de sterkste stemmen die we de laatste jaren de revue zagen passeren.

Tijdens de teambuilding/kampeertrip was het de taak van Josjes team om de tenten in elkaar te knutselen en de luchtbedden op te blazen. Een betere manier om een hecht team te vormen bestaat er naar ons weten niet. Het was belangrijk dat ze leerden samenwerken, aangezien ze tijdens de battles ook met drie op een podium moesten staan. De winnaar van die battle mag daarna nog eens zijn auditienummer brengen, waarna Josje nóg twee kids naar huis moet sturen. De twee overblijvers mogen dan uiteindelijk richting finale. Lees ook Bloemenkransen en paarse dreadlocks: de gekste outfits van Josje in The Voice Kids

Emma, Maud en Oona verbazen vriend en vijand met La La Land-medley

The Voice Kids: Jerko, Babs en Angel blazen iedereen omver met 'The Pretender'

Het eerste team bestaat uit Merlijn, Sofia en Pauline. De eerste reactie van het team? "Nee, nee, nee", klinkt het vertwijfeld. Het zijn dan ook drie stevige stemmen en de meiden hebben enorm veel respect voor elkaar. Vooral de knappe versie van 'La vie en rose' die Pauline in de blind auditions neerzette, ligt nog vers in ons geheugen. "Daar kan ik nooit tegenop", wanhoopt Sofie al op voorhand, al herpakt ze zich meteen zodra ze kennismaakt met de knappe hulpcoach Remco.



Het nummer van dienst past volgens Josje bij de 'relaxte vibe' van de meiden, al denken die vooral dat de schrijver van 'Catch & Release' aan de drugs zit. De voeling met het onderwerp zit nog wat ver, maar dat lost Josje op door de kandidaten hun zelfvertrouwen letterlijk van de daken te laten schreeuwen. En als dat niet voldoende is, dan is er ook nog altijd een stevig potje dansen. Met resultaat, want de dames brengen het er best goed vanaf. "De kers op de taart van al dat harde werken", vindt hun coach. Een heel moeilijke keuze voor Josje, die uiteindelijk voor Pauline kiest.

Flore, een echte rockchick, mag de strijd aangaan met Pauline (jawel, er zijn er twee) en Jens. Die laatste ziet een zangstonde met twee knappe meiden duidelijk wel zitten. Zeker als hij in de huid van Zayne mag kruipen met 'I don't wanna live forever', ook al zingt die dan zo hoog. "Het wordt een heftige battle", voorspelt hij.



Dit trio heeft ook effectief een choreo voorbereid, en ze spelen hun rol van lovers-met-liefdesverdriet met verve. Taylor Swift en Zayne kunnen er nog wat van leren. Sean heeft het vooral voor de vocale sterkte van Pauline, maar Laura Tesoro is dan weer helemaal weg van Jens. Josje is "gewoon weggeblazen". "Het staat er als een huis", klinkt het, en ze vindt de keuze aartsmoeilijk. Maar uiteindelijk mag Pauline Twee een gooi doen naar die felbegeerde finaleplaats.

Juliette vormt samen met Lotte en Katarina het derde team voor de battles. Die laatste wordt ook wel eens Whitney Houston 2.0 genoemd, want met haar dijk van een stem wist ze de voltallige jury omver te blazen tijdens haar blind audition. En de andere twee mogen er ook best wezen. "Mijn drie showpony's bij elkaar", omschrijft Josje het.



Bij zoveel girlpower hoort natuurlijk ook een stevig nummer. Het wordt 'Rockabye' van Clean Bandits, en daar zijn de meisjes héél blij mee. Josje iets minder, want bij de eerste repetitie blijkt er nog heel wat werk aan de winkel. "Het is niet omdat je hard gromt dat je het ook goed doet", brengt ze voorzichtig aan. Maar gelukkig hebben de meiden daar goed naar geluisterd, want op het moment zelf doen ze het prima. Sean staat al snel mee te dansen, en ook Laura vindt het allemaal dik oké. "Als ik kon zou ik jullie alledrie meenemen", aldus Josje. "Maar dan gaan we toch voor de meest veelzijdige stem, en die is van Katarina."

Het laatste trio bestaat uit drie mannen: Senne, Abu en Delano. "Ik heb mijn eerste boyband samengesteld", glundert Josje, die vindt dat 'Breakeven' perfect bij hen past. "Ze zijn nog wat jong om zelf zo'n liefdesbreuk meegemaakt te hebben, maar ik wil dat ze het toch kunnen overbrengen." Hoe oefen je dat? Simpel, je kijkt gewoon in Josjes mooie ogen. Nou ja, simpel, het blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.



Het nummer van The Script is een dankbare opgave, en de drie jongens hebben het publiek zo aan het klappen. Vooral Senne heeft de rol van boybandlid helemaal aanvaard en doet zijn best om meisjesharten te breken. De andere twee vechten naast hem om de titel van schattigste man op het podium. "Het was af, jongens", vindt Sean. Hij zou zo een poster van Abu aan zijn muur hangen. En Josje is het daar volmondig mee eens, want de kleinste van de drie mag door naar de volgende ronde.

En dan is het alweer tijd voor de sing-offs, waarbij de vier winnaars van de battle hun auditienummer nog eens mogen brengen. Bij Pauline Nummer Een is dat 'La vie en rose' van Édith Piaf, en we genieten evenveel als bij de eerste keer.

Pauline Nummer Twee ging tijdens haar auditie voor powerhit 'Girl on fire' van Alicia Keys, en ook deze keer zit het er boenk op.

Katarina brengt opnieuw 'I have nothing' van Whitney Houston, waarmee ze heel Vlaanderen wist te bekoren tijdens de blind auditions. Ook ditmaal is ze niet minder dan indrukwekkend, tot grote vreugde van het publiek en de coaches. Het zal dan ook niemand verbazen dat ze door mag naar de finale.