Emma, Maud en Oona verbazen vriend en vijand met La La Land-medley

THE VOICE KIDS De tijd vliegt bij The Voice Kids: we zijn al toe aan de tweede Battle-ronde. Deze week is het de beurt aan Laura om harde keuzes te maken en haar team uit te dunnen. Van de 12 pupillen onder haar vleugels mogen er immers maar twee door naar de finale. Samen met hulpcoach Wouter Vanderveken maakt ze van haar hart een steen en hakt ze de knopen door. Niet makkelijk als je vier uitstekende battles voorgeschoteld krijgt, waaronder een steengoede La La Land-medley.

Laura zal het aartsmoeilijk hebben om een groot deel van haar team naar huis te sturen, want tijdens de teambuilding - een kampeersessie - wordt algauw duidelijk dat het om een hechte groep gaat. De druk licht daarnaast ook echt hoog: "Sean en Josje hebben ook een heel sterk team." Uiteindelijk kiest ze ervoor om haar team op te delen in vier trio's. Wie zijn trio wint, mag naar de sing-offs, waar dan nóg eens twee kids afvallen. Lees ook The Voice Kids: Jerko, Babs en Angel blazen iedereen omver met 'The Pretender'

Het eerste trio bestaat uit Bo, Robin en Cindy, 'de drie showbeesten'. De teleurstelling van de kids is groot als ze hun blinddoek afzetten en hun competitie ontdekken. "Ik wil niet tegen Bo", aldus Cindy. "Die heeft zo'n grote schattigheidsfactor." En ook Robin had liever twee andere kandidaten gezien, terwijl Bo zich dan weer zorgen maakt om haar kleine gestalte. Maar ze zullen er toch het beste van moeten maken, ook al weet Bo nog niet wat termen als 'interactie' betekenen.



Op de tonen van 'Want to want me' van Jason Derulo geven ze het beste van zichzelf. Het nummer valt erg in de smaak bij de coaches, want Sean en Josje zijn gezellig aan het meedansen. "Jullie hebben echt heel hard gewerkt", vindt een jaloerse Sean. En hij kan het weten, want hij heeft bij alle drie de kandidaten zijn stoel omgedraaid. Hij en Josje zijn alletwee erg overtuigd van het talent van Cindy, maar Laura is niet dezelfde mening toegedaan. "Wij gaan kiezen voor de persoon waarvan we denken dat we nog veel nieuwe dingen gaan zien", meldt ze. En dat blijkt Robin te zijn.

In het tweede trio zitten drie erg verschillende karakters: Nina, Jonathan en Arman. Jonathan ziet het al helemaal zitten: "Dat is perfect, met een jongen en een meisje. Dat komt helemaal goed." Al verdwijnt dat enthousiasme een beetje als Arman hem meedeelt dat hij erg zachte handen heeft, "zoals een meisje". Ze mogen samen een heel recente hit onder handen nemen: 'Galway Girl' van Ed Sheeran. Jonathan is opnieuw in zijn nopjes, want laat dat nummer nu net een rapstukje hebben. "Ik ga aan mijn lief denken, want we zijn nu toch al redelijk lang samen", klinkt het wijs.



Bij de repetities zit de podiumprésence alvast helemaal goed. "Het publiek gaat smelten", weet Laura. En de coaches doen dat ook, want Nina richt zich tot Sean en het lief van Jonathan wordt ingeruild voor Josje. "Ongelooflijk", reageert die. "Zo charmant en aanstekelijk." Ze heeft het vooral voor Nina, terwijl Sean dan weer "echt niet wil kiezen". Een harde keuze voor Laura dus, die uiteindelijk voor hartenbreker Jonathan gaat.

Trio drie bestaat uit Jill, Nathan en Oona. Ze zijn nerveus en vinden het allemaal heel spannend. "O nee, shit", is de unanieme reactie bij de onthulling. "Ze zijn allebei heel goed", vat Nathan het samen, wiens moed even in de schoenen zakt. Hij is daarentegen wel blij dat hij met twee meisjes mag optrekken.



De repetities verlopen echter niet zonder problemen. "Als ze allemaal apart zingen, is er geen probleem", aldus Laura. Maar bij de samenzang van 'Issues' loopt het echter wat krommer: "Ze zullen toch ook wat rekening moeten houden met de anderen." Ze blijft bezorgd tot het allerlaatste moment, maar dat blijkt gelukkig niet nodig. Het loopt allemaal vrij vlot, vinden ook Sean en Josje. Hij heeft het vooral voor Oona, terwijl Josje dan weer meer wil zien van Nathan. Ze zal hem echter op een andere manier moeten opzoeken dan, want Laura geeft uiteindelijk Sean gelijk en kiest voor de voice van Oona.

De laatste battle bestaat uit Maud, Emma en One. De enige strijd tussen drie meisjes, dus, en ze zijn eveneens zenuwachtig. "Ik zou het liever tegen niemand opnemen", klinkt het. En ook hier heerst er lichte paniek als ze hun blinddoek mogen afzetten. Laura stelt ze echter gerust: "Jullie gaan ons alle drie kippenvel kunnen bezorgen." Ze heeft ook een bijzondere nummerkeuze gemaakt: een mash-up uit La La Land. Vooral Maud, die zeer sterk is met hoge noten en vrij stressbestendig is, wekt hoge verwachtingen. Maar de 'peper in hun gat' moet er wel nog komen. "Jullie moeten veel meer durven."



De drie verbazen vriend en vijand met hun medley en hebben het publiek meteen op hun hand. En dat geldt ook voor de jury, want we horen Sean een welgemeende 'amai' roepen. "Ik wilde bloemen gooien, maar ze hangen aan Josje vast", grapt hij achteraf. Die is echter grootmoedig genoeg om een deel van haar Hawaiiaanse outfit af te staan. De dames krijgen elk een tulp, maar er kan natuurlijk maar één persoon door naar de volgende ronde. En dat wordt verrassend genoeg Emma.

Er blijven nu nog maar vier kids over, die naar de sing-offs mogen. Daar hernemen ze nog eens het nummer van hun Blind Audition. Bij Robin was dat 'Die in your arms' van Justin Bieber, en hij brengt het er opnieuw uitstekend vanaf.

De volgende sing-off is van Jonathan, die ergens onderweg zijn schoenen is kwijtgeraakt. Hij brengt opnieuw 'Take it back' van Ed Sheeran, met evenveel verve als de eerste keer.

Ook Oona doet het prima als ze opnieuw 'Spirits' van The Strumbellas brengt. Haar zelfvertrouwen is duidelijk vergroot en ze palmt het podium helemaal in.

Emma mag het rijtje afsluiten met 'Believe' in de versie van Ella Henderson. Het gevoelige nummer vormt een groot contrast met het grote geweld dat de anderen brachten. Maar dat maakt het niet minder indrukwekkend.