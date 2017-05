Musicalster Maud pakt de coaches helemaal in

Door:

THE VOICE KIDS De blind auditions zitten erop. Vandaag was de laatste kans voor de coaches om hun team compleet te maken, en sommigen hadden nog wat werk voor de boeg. Kids en coaches zetten alles op alles, en gelukkig wist iedereen op de valreep nog wat (vooral vrouwelijk) talent weg te kapen. Daar kwam heel wat gekibbel bij kijken, vooral dan bij kandidaten als Maud.

Sophia is 13 en woont in Genk. Haar vriendinnen omschrijven haar als een 'heel speciaal persoon' waarvan het humeur snel kan omslaan. De jury kan zich dus maar beter omdraaien, voor ze een Limburgse furie moeten trotseren. Maar dat blijkt geen probleem: haar versie van 'Ice Queen' kan Josje wel bekoren. "Niets is wat het lijkt", vindt ze, en ook de andere juryleden vinden het contrast van haar nummer met haar roze kleedje heel intrigerend. Hoe haar borststem zal presteren, valt nog af te wachten, maar team Josje heeft er alvast een stevige kandidaat bij.

Arman (12) komt uit Armenië en doet mee aan The Voice 'omdat mensen hem vaak zeggen dat hij goed kan zingen'. Zijn broers krijgen er eerder hoofdpijn van als hij te veel oefent, maar de jongen waagt toch zijn kans en hoopt een plaatsje in het team van Laura te veroveren. Zijn hoop wordt werkelijkheid, want Laura draait meteen om als Arman zijn nummer van Bruno Mars aanvangt. Laura snapt allerminst waarom haar medecoaches niet gedraaid hebben - "tijdelijk doof denk ik" - en Team Tesoro is een sterke kandidaat rijker.

Senne (14) heeft niet alleen een mooie stem, volgens zijn lief is hij ook "superlief". Hij heeft ook al enige ervaring, want hij zit al even in een bandje en heeft al enkele optredens op zijn palmares staan. Hij haalt de beste Bastille-stem in zichzelf naar boven en weet daarmee Josje te overtuigen. De andere coaches hebben te lang getwijfeld, dus heeft het ex-K3'tje vrij spel. "Je hebt een waanzinnige stem", klinkt het opgetogen.

Moira (14) uit Zonhoven heeft een uitgebreide fanclub meegebracht naar de blind auditions. Ze is niet zo heel zelfzeker - volgens haar mama kruipt ze eigenlijk het liefst in de kelder als ze wil zingen. "Eigenlijk hebben we haar nog nooit 'echt' horen zingen." Heel wat onzekerheid dus, maar Moira blaast die meteen weg als ze 'Run to You' van Whitney Houston begint te zingen. Sean draait al snel om, en doet dat vreemd genoeg als enige. Hij vond het niet perfect, "maar het zijn dingen waar we samen aan kunnen werken." Wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat van zijn coaching.

Nathan (14) is vastberaden om een goede beurt te maken. "Ik wil echt een zangcarrière", klinkt het zelfverzekerd. Dat zelfvertrouwen heeft hij gedeeltelijk aan zijn mama te danken. "Ze zegt me dat ik het kan, en dan geloof ik er zelf ook in." Dat geloof blijkt allerminst misplaatst, want Sean drukt al snel af bij 'Love Yourself' van Justin Bieber. Even later volgen ook de andere twee coaches, waarna de strijd om Nathan kan beginnen. Ondanks de zangstonde van Sean is het Team Tesoro die met hem aan de haal gaat.

Maud (14) lijkt zo weggelopen op de set van Big & Betsy. Haar schattige outfit verbergt echter een jongedame met ervaring, want Maud mocht ook al de hoofdrol spelen in de Ketnetmusical 'Kadanza Together'. "Ik heb daardoor meer zelfvertrouwen gekregen", klinkt het. Muziek is echter niet het belangrijkste in haar leven, want Maud denkt aan de toekomst. "Ik wil een gezin met kinderen en hopelijk ook een man vinden." Die man zal echter nog even moeten wachten, want met 'Don't Speak' weet ze de voltallige jury te overtuigen. Die proberen haar met veel verve te overtuigen in hun team te stappen, en uiteindelijk weet Laura dat ook voor elkaar te krijgen.

Pauline (14) uit Lommel heeft niet alleen een populaire Instagramaccount, ze kan ook een knap stukje zingen. Met 'Girl on Fire' van Alicia Keys probeert ze de coaches te overtuigen, en dat lukt wonderwel. Josje en Laura hebben voor het refrein al omgedraaid en de meisjes moeten het onderling uitvechten. Josje haalt de bovenhand en weet Pauline in haar team te krijgen.

Ook bij Julie (12) zitten de gezinsleden soms met de handen in het haar. "Al dat zingen kan heel vermoeiend zijn", aldus de broer. De danseres kan ook geen moment stilzitten, maar tijdens haar auditie is ze wonderwel ingetogen en volwassen. Ze weet met 'Gravity' meteen Sean te overtuigen, en aan het einde hebben alle drie de coaches zich omgedraaid. "Op dit soort momenten vind ik het leuk om The Voice Kids te doen", vat Sean het samen. En die aanpak werkt, want Julie kiest uiteindelijk voor hem.