Met enkel zijn stem en gitaar blaast deze 13-jarige Josje, Sean en Laura omver

14/04/17 - 22u25

Sean koos Josje en Laura Tesoro uit om in het nieuwe seizoen van The Voice Kids samen met hem het jongste talent in Vlaanderen te coachen. De eerste blinde audities stellen niet teleur: Sean heeft al vijf teamleden achter zijn naam staan, Laura Tesoro heeft twee kinderen overtuigd en Josje wist twee bijzondere talentjes te strikken. En er waren al heel wat kippenvelmomenten, een overzichtje.

De kleine Jerko (9) ziet er niet alleen stoer uit met zijn strakke kapsel, leren jasje en houthakkershemd. Zijn grote droom is om ooit op het podium van Rock Werchter te spelen. Hoewel hij erg timide begint, weet hij weet Sean en Josje in te pakken met zijn rauwe stem. "Ik kan niet geloven dat dit uit dat klein lichaampje is gekomen, ongelofelijk", ook Laura Tesoro is duidelijk onder de indruk.

Tim Bostoen vertrouwt op zijn gitaar om zijn zenuwen onder controle te houden. Een brok talent, hij leerde namelijk zonder muziekleraar zelf spelen via YouTube, want school vindt hij maar saai. Met zijn zeemzoete stem brengt hij voornamelijk liefdesnummers. Slecht nieuws voor de meisjes: deze hartenbreker vindt zichzelf te jong voor een relatie. Hij hoeft nog maar de eerste noten van 'My Town' van Niall Horan in te zetten of alle juryleden kloppen al af. Josje kijkt helemaal verliefd tijdens Tims optreden, Sean krijgt kippenvel en moet na afloop zijn 'kinnebakkes' terug van de grond rapen.

Dat Nina Jaenen over een flinke portie lef beschikt, staat vast. Dit meisje van 11 uit Alken durft het aan om 'What's the pressure' van coach Laura Tesoro te brengen. Een gewaagde keuze die ofwel heel goed ofwel heel slecht kan vallen. Maar wanneer Laura het meisje hoort zingen, springt ze meteen recht in haar stoel. En als de twee dan oog in oog met elkaar staan, gaat de coach door het dolle heen. Laura Tesoro en haar miniversie, een beloftevolle combinatie.