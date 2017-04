13-jarige Afghaan zorgt voor kippenvel in 'The Voice Kids': "Liedje uit 'Titanic', speciaal voor alle vluchtelingen"

BRECHT HERMAN

14/04/17 - 06u22

© The Voice Kids.

Vier jaar geleden moest hij nog schuilen voor de bommen in Kaboel, vanavond zingt hij de sterren van de hemel in 'The Voice Kids'. De 13-jarige Abobaker Rahman, Abu voor de vrienden, haalt moeiteloos elke hoge toon van Céline Dions tranentrekker 'My Heart Will Go On'. "Voor iedereen die in een gammel bootje naar Europa komt."

Zap vanavond niet te gauw weg tijdens de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'The Voice Kids', de zangwedstrijd voor kinderen. Dat je 't beste tot het laatste moet bewaren, weten ze bij VTM namelijk maar al te goed.



De 13-jarige Abobaker Rahman probeert in de blind auditions coaches Sean Dhondt, Josje Huisman en Laura Tesoro te overtuigen om af te drukken. Achter hun rug kiest de stoere kleine man enigszins verrassend voor 'My Heart Will Go On', de weemoedige ballade van Céline Dion. Of hij het er goed vanaf brengt, ziet u vanavond, maar we raden u alvast aan om een zakdoek bij de hand te houden.



Hoewel de klassieker van Dion voor eeuwig en altijd met Leonardo DiCaprio en Kate Winslet verbonden is, moet Abobaker - roepnaam Abu - toegeven dat hij de film 'Titanic' nog nooit zag. "Ik heb het liedje pas vorig jaar leren kennen", vertelt de jongeman, die nog maar vier jaar in België woont." Ik heb het voor het eerst gezongen toen we met de school op zeeklas waren. Bijna al mijn klasgenoten zaten te wenen. Maar niet omdat ze het zo slecht vonden, hoor. (lacht)" Lees ook Exclusieve preview The Voice Kids: Ongelooflijk! Katarina zingt de pannen van het dak

