"Winterspelen Zuid-Korea gaan door ondanks crisis Noord-Korea"

De oplopende crisis in Noord-Korea vormt momenteel geen veiligheidsrisico voor de Winterspelen, die in 2018 plaatsvinden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Dat vindt IOC-voorzitter Thomas Bach.



"We staan in contact met alle betrokken landen. In de gesprekken met alle belangrijke personen in de verschillende regeringen bestaat er geen twijfel over de Winterspelen van 2018'', zei de IOC-preses tijdens een bijeenkomst in de Peruaanse hoofdstad Lima. Bach hoopt op een diplomatieke oplossing van de crisis voordat de Spelen op 9 februari volgend jaar beginnen. Ook liet hij weten dat de deur openstaat voor sporters uit Noord-Korea en dat het IOC bereid is hen te ondersteunen tijdens hun poging om zich voor de Winterspelen te kwalificeren.