Geblesseerde schansspringer Freund mist Olympische Winterspelen

De Duitse skispringer Severin Freund mist begin volgend jaar de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. De 29-jarige Freund heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. De Duitser had net de training hervat, nadat hij begin dit jaar in Oberstdorf de kruisband en meniscus van zijn rechterknie had beschadigd.

Deze week ging het weer mis voor Freund op de schans in Oberstdorf. Na de landing voelde hij een scherpe pijn in zijn rechterknie. "Die voelde direct instabiel", zei Freund. In het ziekenhuis bleek de kruisband opnieuw afgescheurd. Hij ging vrijdag in München direct onder het mes. Freund kan de Winterspelen van februari in Pyeongchang daardoor vergeten.



De Duitser veroverde drie jaar geleden in Sotsji met het Duitse team olympisch goud in de landenwedstrijd. Freund werd in 2015 wereldkampioen op de grote schans in Falun.