Zwitserland wil Winterspelen 2026 organiseren

Door: redactie

25/01/17 - 18u34 Bron: AFP

© getty.

Zwitserland zal in 2019 meedingen naar de organisatie van de Olympische Winterspelen van 2026. Het animo onder de Zwitserse sportbonden lijkt alleszins groot. Uit een rondvraag bij zo'n honderd voorzitters, vicevoorzitters en andere sportbestuurders laat 96 procent van hen verstaan achter de organisatie van de Spelen te staan.

In 1928 en 1948 vonden de Winterspelen al eens in Zwitserland plaats, tweemaal in Sankt-Moritz. In 1976, 2002 en 2006 dienden de Zwitsers hun kandidatuur in, telkens zonder succes. Dat de Spelen van 2018 (Pyeongchang) en 2022 (Peking) in Azië georganiseerd worden, is zonder twijfel in het voordeel van Zwitserland. In 2020 vinden in Zwitserland de Winter Youth Olympics plaats, in 2021 is het land gastheer van de Winter Universiade.



In maart neemt het Zwitsers Olympisch comité een beslissing over de precieze locatie. Zowel het kanton Graubünden, in het oosten van het land, als de stad Sion, in het westen van Zwitserland, zijn nog in de running.



Ook Canada (Calgary) en Zweden zouden hun kandidatuur voorbereiden.