Tsjechië en Polen willen samen Winterspelen 2030 organiseren

Door: redactie

12/01/17 - 17u19 Bron: Belga

© ap.

Tsjechië en Polen mikken op een gezamenlijke kandidatuur voor de organisatie van de Olympische Winterspelen in 2030. Er zouden zes sites in Tsjechië komen, vier in Polen.

"Het is tijd dat we luidop over onze plannen communiceren. Binnen dertien jaar willen wij de grootste atleten op aarde hier ontvangen", zegt de Poolse sportofficial Tomasz Stanek in het dagblad Przeglad Sportowy.



Het Poolse Wroclaw zou in de plannen de openingsceremonie krijgen, het Tsjechische Praag de sluiting. Zowel voor Polen als Tsjechië zou het een primeur zijn mocht het olympische circus in het land neerstrijken.



Het Poolse Krakau overwoog eerder een kandidatuur voor 2022 maar een volksraadpleging hield het project toen tegen. Die Winterspelen werden uiteindelijk aan Peking toegewezen. In 2018 is het Zuid-Koreaanse Pyeongchang aan de beurt.