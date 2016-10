Veldrijden binnenkort op Olympische Winterspelen? Van Aert zet alvast schouders onder petitie

Door: redactie

7/10/16 - 15u18

© photo news.

Sven Nys opperde al langer om zijn geliefde sport eindelijk op de lijst van de Olympische Winterspelen te krijgen en nu zet ook Wout Van Aert zijn schouders onder een nieuw project. Een Italiaanse liefhebber zette alvast een petitie op om het veldrijden eindelijk te erkennen als een olympische sport. Het kan de mondialisering alleen maar ten goede komen.

"Misschien is het een start.. Het kan maar helpen", de wereldkampioen veldrijden Wout van Aert deelde de opvallende petitie op zijn Twitterpagina en hoopt daarmee ook wat fans in het veldrijden mee over de brug te krijgen. "Veldrijden is een pure wintersport dat verschillende jaren beoefend wordt door renners van over heel de wereld (en al zeker in de landen waar veel sporten voor de Olympische Spelen worden beoefend). Regen, modder, ijs, de koude en sneeuw stoppen de renners niet af", vertelt de Italiaan Sandro Gaetani die de petitie opzette.



"De olympische race kan zonder problemen doorgaan op een parcours dat onder de sneeuw bedolven ligt en als het warmer is dan voorzien, kan je geld sparen op artificiële sneeuw, veldrijders kunnen ook door smeltende sneeuw rijden." Ondertussen schaarden al meer dan 1.500 liefhebbers zich achter de petitie. Mensen die hetzelfde willen doen, kunnen het initiatief hier ondertekenen.