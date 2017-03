Verkoop Golden Globes aan Chinese groep Wanda valt in het water

Bewerkt door: jv

Het Chinese vastgoed- en entertainmentconglomeraat Wanda gaat het Amerikaanse Dick Clark dan toch niet overnemen. Dat heeft de maatschappij die de 'Golden Globes', 'Miss America' en verschillende andere grote Amerikaanse tv-shows produceert, gezegd. De deal ter waarde van 1 miljard dollar werd door Peking geblokkeerd.

Begin november kondigde Wanda, de groep van China's rijkste man Wang Jianlin, aan dat het Dick Clark Productions (DCP) zou overnemen voor 1 miljard dollar (935 miljoen euro). Maar sinds die aankondiging is de deal vast komen te zitten. Afgelopen weekend liet Eldridge Industries, het investeringsfonds dat DCP momenteel bezit, uiteindelijk weten dat het de overeenkomst met Wanda heeft beëindigd "omdat de Chinese groep niet in de mogelijkheid was om haar contractuele verplichtingen na te komen".



Volgens het persagentschap Bloomberg was de deal al meer dan een maand ten dode opgeschreven. De reden daarvoor zouden de strenge kapitaalrestricties van Peking zijn, waarmee China de uitstroom van Chinees kapitaal aan banden wil leggen.



Eldrigde Industries laat alvast verstaan dat het Wanda in de Verenigde Staten zal vervolgen om een schadevergoeding te krijgen wegens contractbreuk.



De Wanda groep, oorspronkelijk een vastgoedonderneming, heeft de ambitie om een van de grootste entertainmentondernemingen ter wereld te worden. Begin vorig jaar kocht de groep voor 3,5 miljard dollar de Californische filmstudio Legendary Entertainment ('Jurassic World', 'Godzilla', 'Inception' en 'The Dark Knight'-trilogie). Bovendien is het conglomeraat ook al een van 's werelds grootste bioscoopuitbaters, onder meer dankzij de overname van de op een na grootste bioscoopketen in de VS (AMC Entertainment Holdings).