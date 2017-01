"Sorry Meryl, maar die schijnheilige tirade tegen Trump was de slechtste opvoering uit je carrière"

Door:

Meryl Streep nam zondag een Golden Globe voor haar hele carrière in ontvangst. In haar speech maakte ze van de gelegenheid gebruik om de aanval in te zetten op president-elect Donald Trump. Duizenden mensen dragen haar op handen na haar toespraak, maar dat geldt zeker niet voor iedereen. De Britse journalist en presentator Piers Morgan vond Streeps speech "de slechtste opvoering uit haar carrière, behalve dat moment waarop je een kinderverkrachter een staande ovatie gaf".

Piers Morgan © cc. Meryl Streep, tot tranen toe bewogen, had het in haar speech over vluchtelingen en vooral over Donald Trump. De zaal hing aan haar lippen en na haar toespraak kreeg de drievoudige Oscarwinnares een overdonderend applaus. Maar niet in alle huiskamers werd met evenveel enthousiasme gereageerd. In die van Piers Morgan klonk verontwaardiging en hoongelach.



Piers Morgan is een Brits journalist die wij het best kennen als jurylid in Britain's Got Talent. Hij is geen uitgesproken Trump-aanhanger, maar nam het wel al enkele keren voor hem op. Voor Daily Mail laat hij zijn licht schijnen over de speech van Meryl Streep. "Het is lang geleden dat ik nog zo'n elitair snobisme heb gehoord", zegt hij. Lees ook Meryl Streep haalt Trump onderuit op Golden Globes, en andere opvallende momenten

Trump pareert: "Meryl Streep is overschatte actrice"

Trump vond Meryl Streep nochtans eerder een 'geweldige actrice' "Acteurs moeten niet over politiek praten. Ze leven in een bubbel en weten niet wat de gewone sterveling doormaakt." Mark Wahlberg

Slachtofferrol © screenshot. Streep begon haar speech met de opmerking dat Hollywood, vreemdelingen en de pers "vandaag de meest verguisde segmenten in de Amerikaanse samenleving zijn". Puur snobisme volgens Morgan. "Honderden van de rijkste, meest geprivilegieerde mensen van Amerika zaten in het publiek in hun smokings van 10.000 dollar en hun jurken van 20.000 dollar. Ze waren zo blij dat hun vreselijke slachtofferschap werd erkend", schrijft Morgan.



Streep ging verder met de woorden: "Als alle outsiders en vreemdelingen uit Hollywood worden geschopt, dan hebben we niets meer om naar te kijken behalve voetbal en mixed martial arts, en dat is geen kunst." Haar woorden waren volgens Morgan het ergste geval van elitair snobisme sinds Hillary Trump-aanhangers 'deplorables' noemde. "Tientallen miljoenen houden van voetbal en MMA."

Donald Trump Trump zou een invalide journalist hebben nagebootst in 2015, iets wat Trump zelf ontkent. © screenshot YouTube. Vervolgens richtte Streep haar pijlen op Donald Trump. Ze had het over die keer dat Trump een invalide journalist zou hebben nagedaan. "Het brak mijn hart toen ik het zag en ik krijg het nog altijd niet uit mijn hoofd", aldus Streep, die op dat moment erg emotioneel werd. "Minachting nodigt minachting uit. Geweld zet aan tot geweld. Als machthebbers hun positie gebruiken om anderen te pesten, dan verliezen we allemaal", aldus Streep. Pure hypocrisie, oordeelt Morgan.



"Het is moeilijk om een wereld te vinden die minachting en geweld meer aanmoedigt dan Hollywood", aldus Morgan. "Het is een plek waar rijke en machtige mensen miljarden dollar verdienen door zich regelmatig met seksisme, racisme, homofobie en misogynie in te laten."

Schokkende schijnheiligheid "Een voorbeeld van de schokkende schijnheiligheid van Streep waren de Oscars in 2003", zegt Morgan. "Toen gaf ze kinderverkrachter Roman Polanski een staande ovatie voor zijn Oscar voor Beste regisseur voor 'The Pianist'. Morele waarden kunnen snel veranderen", besluit Morgan.