Onze Hollywoodvrouw kreeg complimenten van de sterren: "Iedereen was héél dronken"

Door: redactie

10/01/17 - 07u38 Bron: Het Laatste Nieuws

© Kos.

Dat 'La La Land' met zeven beeldjes een historisch record brak en Meryl Streep hard uithaalde naar Trump wist u al. Maar wat gebeurde er achter de schermen bij de Golden Globes? Wie flirtte met wie? Wie hield het niet netjes? En wie was het lekkerst? Onze Hollywood-vrouw dolde met de sterren en trok achteraf naar de exclusieve afterparty's. "Iedereen was héél dronken."

"Sarah Jessica Parker onder de indruk van mijn jurk" © rv. "Mijn persoonlijke topmomentje? Toen Sarah Jesscia Parker me complimenteerde met mijn jurk. Omdat Nicky Vankets hem ontworpen had, nam ik hem mee naar de Globes. Op de rode loper duidde ik hem aan als mijn ontwerper. Hij was een beetje overdonderd, want Nicky is nogal verlegen van aard. Maar toen Tom Ford - die nog voor Gucci en Yves Saint Laurent heeft gewerkt - verbaasd was dat mijn outfit niet van een groot modehuis kwam, kreeg Nicky wel even vleugels. De zegen krijgen van zo'n grote naam is fantastisch, natuurlijk."



Nicky Vankets en Sarah Jessica Parker © rv.

"Hugh Grant heeft het nog steeds" "Hij is helemaal mijn type niet, maar Hugh Grant heeft hét nog steeds. Al is mijn favoriet nog altijd Chris Pine. Hij zag er écht goed uit. Net als Chris Hemsworth, al is hij spijtig genoeg al zes jaar getrouwd met Elsa Pataky. Ik vroeg me trouwens af wat hij daar kwam doen, want normaal zakken alleen de genomineerden af naar de Globes."





"Taxichauffeur bloednerveus door strenge beveiliging" © Photo News. "Het grappigste moment beleefden we al voor de show. De veiligheidsmaatregelen waren echt draconisch, maar onze taxichauffeur wist niet waar we heen gingen. Toen de veiligheidsagenten met spiegels afkwamen om onder de auto te kijken en de chauffeur het bevel gaven om zijn koffer te openen, werd hij bloednerveus. Overal lagen snipers op de daken en stonden zwaarbewapende agenten. 'Je hebt toch niks verdachts in de koffer, hé?', vroeg ik hem. Toen werd hij heel bleek. (lacht)"





Speeches en jurken "Meryl Streep onderscheidde zich met een fantastische speech toen ze haar 'lifetime achievement award' in ontvangst nam en oogstte erg veel bijval bij haar collega's. Het was in ieder geval hét gespreksonderwerp. Vestimentair ging mijn voorkeur naar Blake Lively, die een heel mooie creatie van Versace droeg, en de ontzettend elegant zwangere Natalie Portman in een gele Prada-jurk."





Van afterparty naar afterparty © REUTERS. "Wie naar zo'n evenement komt, doet dat vooral voor het feest achteraf en de afterparty's. Maar dit jaar was iedereen wel heel erg dronken. Het gevolg van bijzonder sterke vodka's en liters champagne. Na de show is het de gewoonte dat iedereen van afterparty naar afterparty trekt. Er waren er zes in totaal, maar dit jaar ben ik maar tot drie geraakt. Eerst dat van HBO, daarna het feestje van Warner en vervolgens dat van Weinstein/Netflix. Daar zie je de sterren zoals ze echt zijn, zonder camera's in de buurt. En Justin Timberlake op de dansvloer is, samen met zijn vrouw Jessica Biel, écht een genot om naar te kijken."