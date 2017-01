Meryl Streep haalt Trump onderuit op Golden Globes, en andere opvallende momenten

© Screenshot.

video U heeft het vast al gemerkt, maar vannacht werden in Hollywood voor de 74ste keer de Golden Globes uitgereikt. De prijzen, die ook wel de voorbodes van de Oscars genoemd worden, leveren altijd een interessante show op - misschien omdat het een van de weinige events is waar de sterren effectief mogen drinken in de zaal. Zo zette Meryl Streep in haar speech Donald Trump op zijn plaats, en was er een onverwachte gast. Wij zetten de opvallendste en leukste momenten op een rij.

Trumpkritiek VIDEO: Host Jimmy Fallon kicks off Golden Globes with Trump jokes. https://t.co/esuM4xKj3j — The Associated Press (@AP) Het idee dat Donald Trump straks aan het roer staat in Amerika, is duidelijk nog even wennen. Zo haalde Fallon in zijn openingsspeech uit naar de toekomstige president met een kwinkslag en waarschuwde winnares Viola Davis dat iedereen waakzaam moest zijn om de 'American Dream' te bewaren.



Maar het was Meryl Streep, die de Cecil B. Demille Award kreeg voor haar carrière, die Trump echt aanpakte op zijn gedrag. In tranen vertelde ze over het begrip respect, en hoe hij het slechte voorbeeld geeft. Ze doelde daarmee op die keer dat Trump een journalist met een beperking imiteerde. Ze waarschuwde ook voor zijn visies op immigratie. "Hollywood loopt over van de buitenlanders en vreemdelingen. Als jullie ons allemaal buitenzetten, zal je enkel nog naar football en mixed martial arts kunnen kijken, en dat is geen kunst."

Brad Pitt Tot ieders grote verrassing werd de film 'Moonlight' geïntroduceerd door niemand minder dan Brad Pitt, die momenteel in een bittere scheiding met Angelina Jolie verwikkeld is en zich meestal op de achtergrond houdt. De acteur werd luid toegejuichd door alle aanwezigen. #BradPitt presents clips @moonlightmov #GoldenGlobes BestMotion PictureDrama nominee #DubaiOneTv #Dubai1GoldenGlobes #Dubai1AwardSeason pic.twitter.com/dcW3bnMU4y — Dubai One (@DubaiOneTV)

"Ask her more" © afp. Een aantal beroemde dames, waaronder Reese Witherspoon en Tina Fey, vechten al een paar jaar voor de 'Ask Her More'-campagne. Met die beweging willen ze duidelijk maken dat actrices graag wat diepgaandere vragen krijgen op de rode loper, in plaats van de eeuwige 'wat heb je vandaag aangetrokken?'. Ryan Seacrest durfde Emma Stone echter toch naar haar jurk vragen, waar die op grandioze wijze mee omsprong. "Ze is roze en er staan sterren op", klonk het droog. Vraag haar in het vervolg misschien iets over de film, Ryan. Ryan Seacrest: "Tell me about your dress?" Emma Stone, with best answer of the night: "It's pink and there are stars on it." #GoldenGlobes — Amy Odell (@amyodell)

Amy en Goldie De film waar wij naar uitkijken, is de komedie 'Snatched', waarin Amy Schumer en Goldie Hawn moeder en dochter spelen. De twee bewezen gisteren al even tijdens hun presentatie dat ze samen een gouden comedyduo vormen. (Wel even het geluid wat harder zetten voor dit filmpje)

Eerbetoon Natuurlijk kon ook een eerbetoon aan actrice Carrie Fisher en haar moeder Debbie Reynolds niet ontbreken. De twee werden zowel op de rode loper als tijdens de speeches vermeld. Zo sloot Meryl Streep af met 'En zoals mijn lieve vriendin Prinses Leia ooit tegen me zei: neem je gebroken hart en maak er kunst van'. En ook de organisatie maakte een mooi filmpje over het duo, dat duidelijk gemist zal worden.