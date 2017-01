Golden Globes van start: 'La La Land' grote winnaar

Door: redactie

Ryan Gosling heeft vannacht zijn eerste Golden Globe gewonnen voor zijn hoofdrol in de filmmusical 'La La Land'. De acteur won de prestigieuze filmprijs voor de beste hoofdrol in een musical of komedie. 'La La Land' lijkt met inmiddels vier prijzen de grote winnaar van de avond te gaan worden. De Nederlander Paul Verhoeven won met zijn Franse film 'Elle', met Isabelle Huppert in de hoofdrol, de prijs voor de beste buitenlandse film.

In Beverly Hills is deze nacht de uitreiking van de Golden Globes van start gegaan. Dit jaar is er extra beveiliging - naar aanleiding van de aanslagen in Europa en de schietpartij in Florida afgelopen week. Niet alle sterren konden door de lange beveiligingsrijen op tijd binnen zijn voor de hapjes en drankjes voorafgaand aan het feest.



Presentator Jimmy Fallon begon de uitreiking van de prominente televisie- en filmprijzen met een parodie op grote kanshebber 'La La Land'.



De eerste prijs van de avond ging naar Aaron Taylor-Johnson voor beste mannelijke bijrol in 'Nocturnal Animals' en Tracee Ellis Ross voor haar bijrol in 'Black-ish', over een middleclass Amerikaans gezin.



Beste komedieserie

De serie 'Atlanta' heeft won verrassend een Golden Globe als beste komedieserie op televisie. Atlanta versloeg 'black-ish', 'Veep', 'Mozart in the Jungle' en 'Transparent'. 'Atlanta' gaat over twee broers die het proberen te maken in de rapscene in de gelijknamige stad.



In beide dankwoorden prezen de winnaars het feit dat Hollywood het afgelopen jaar meer oog had voor de verhalen van donkere Amerikanen.



Sarah Paulson wint (niet zo verrassend) een Golden Globe in de categorie 'beste actrice in een kortlopende serie' voor haar rol in 'The People vs OJ Simpson', die de rechtszaak tegen sportlegende OJ Simpson reconstrueert, De serie valt ook in de prijzen en krijgt een Golden Globe als beste kortlopende serie. Paulson vertolkt in de serie de rol van openbaar aanklager Marcia Clark. Ze versloeg onder meer Charlotte Rampling ('London Spy') en Kerry Washington ('Confirmation'). De makers van de serie beklemtoonden dat het verhaal van OJ Simpson "laat zien dat rechtspraak niet blind is voor ras of geslacht". Lees ook Nicky Vankets ontwerpt jurk voor onze Hollywoodreporter

Beste mannelijke bijrol in tv-film of miniserie Hugh Laurie in 'The Night Manager'. © ap. Hugh Laurie ontvangt zijn derde Golden Globe, ditmaal voor zijn bijrol in 'The Night Manager', die hiermee ook zijn eerste prijs van de avond krijgt. Eerder verloor de serie van 'The People vs OJ Simpson' in de categorie 'beste miniserie'.



Vier Golden Globes voor 'La La Land'

'La la Land' wint niet verrassend de Golden Globe voor de beste soundtrack. In de openingsact van de ceremonie werd een van de liedjes uit de film nog geparodieerd. De film wint ook de Golden Globe voor de beste filmsong met 'City of Stars'. Ook werd de film bedeeld met het beeldje voor beste scenarist. Ryan Gosling wint zijn eerste Golden Globe voor zijn rol in de filmmusical als ambitieuze jazzpianist die verliefd wordt op een actrice (Emma Stone). De acteur won de prestigieuze filmprijs voor de beste hoofdrol in een musical of komedie. Gosling dankte zijn medespeelster Emma Stone en regisseur Damien Chazelle. "Eigenlijk zou ik deze prijs in drie stukken moeten hakken. Hij is net zo goed voor jullie." 'La La Land' lijkt met inmiddels vier prijzen de grote winnaar van de avond te gaan worden. Did you catch #RyanGosling's heartfelt speech at the #GoldenGlobes? pic.twitter.com/lePCMADsKw — Variety (@Variety) Mon Jan 09 00:00:00 MET 2017

Beste vrouwelijke bijrol Viola Davis bij haar aankomst bij de ceremonie van de Golden Globes. © epa. .@violadavis talks about how special it is to win at the #GoldenGlobes for Best Supporting Actress in a Motion Picture. pic.twitter.com/pYJQidnzcJ — Golden Globe Awards (@goldenglobes) Mon Jan 09 00:00:00 MET 2017 Actrice Viola Davis kreeg het beeldje voor beste vrouwelijke bijrol voor haar acteerwerk in het drama 'Fences'. De film van Denzel Washington vertelt over problemen van een Afro-Amerikaans echtpaar in het Amerika van de jaren vijftig. Het was de eerste maal dat Davis de prijs won. Ze was vier maal eerder genomineerd, onder meer voor haar rol in de hitserie 'How To Get Away With Murder'. De actrice, die uit een arm gezin komt, noemde in haar dankwoord haar vader die in 1936 geboren werd. "Zijn levensverhaal verdient het om verteld te worden, en schrijver August Wilson heeft dat met Fences gedaan", stelde ze.



Olivia Colman wint dan weer de Golden Globe in de categorie 'beste vrouwelijke bijrol in een tv-film of miniserie' in de film 'The Night Manager'. Helaas is ze niet aanwezig om de prijs op te halen.

Paul Verhoeven wint Golden Globe voor Elle De Franse actrice Isabelle Huppert, hoofdrolspeelster van 'Elle' samen met de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven, die de Golden Globe voor 'beste buitenlandse film' in de wacht sleepte. © epa. De Nederlandse regisseur Paul Verhoeven heeft won de Golden Globe voor 'beste buitenlandse film' met zijn Franse thriller 'Elle'. De Nederlandse regisseur versloeg met zijn controversiële film onder meer de Duitse favoriet, de komedie Toni Erdmann. Elle vertelt over een vrouw (Isabelle Huppert) die op zoek gaat naar haar verkrachter. Verhoeven prees bij de uitreiking de filmpers die de Golden Globes uitreikt. "Fijn dat jullie allemaal zo openminded zijn", aldus de regisseur. Er was enkele weken geleden veel kritiek toen bleek dat Elle de shortlist van de Oscars niet had gehaald.



De 78-jarige Verhoeven was eenmaal eerder genomineerd voor een Golden Globe: in 1980 maakte Soldaat van Oranje kans op het beeldje. Toen viste Verhoeven achter het net. Het is de eerste speelfilm van de Nederlander in tien jaar tijd. De film ging eerder dit jaar in première op het fillmfestival van Cannes en werd ook daar zeer enthousiast ontvangen.



Disneyfilm 'Zootopia' kreeg dan weer de Golden Globe voor beste animatiefilm en versloeg 'Kubo and the Two Strings', 'Moana', 'My Life as a Zucchini' en 'Sing'.