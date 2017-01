Golden Globes van start: Atlanta wint Golden Globe voor beste komedieserie

Door: redactie

9/01/17 - 02u45

De jonge cast van de succesvolle Netflixserie 'Stranger Things', die genomineerd is in de categorie 'Beste televisieserie'. © afp.

In Beverly Hills is de uitreiking van de Golden Globes van start gegaan. Dit jaar is er extra beveiliging - naar aanleiding van de aanslagen in Europa en de schietpartij in Florida afgelopen week. Niet alle sterren konden door de lange beveiligingsrijen op tijd binnen zijn voor de hapjes en drankjes voorafgaand aan het feest.

Tracee Ellis Ross met haar Golden Globe voor haar rol in 'black-ish'. © afp. Presentator Jimmy Fallon begon de uitreiking van de prominente televisie- en filmprijzen met een parodie op grote kanshebber 'La La Land'.



De eerste prijs van de avond ging naar Aaron Taylor-Johnson voor beste mannelijke bijrol in 'Nocturnal Animals' en Tracee Ellis Ross voor haar bijrol in 'Black-ish'.



Beste komedieserie

De serie 'Atlanta' heeft won verrassend een Golden Globe als beste komedieserie op televisie. Atlanta versloeg 'black-ish', 'Veep', 'Mozart in the Jungle' en 'Transparent'.



Sarah Paulson wint (niet zo verrassend) een Golden Globe in de categorie 'beste actrice in een miniserie gemaakt voor televisie' voor haar rol in 'The People vs OJ Simpson'. De serie valt ook in de prijzen en krijgt een Golden Globe als beste miniserie. Paulson vertolkt in de serie de rol van openbaar aanklager Marcia Clark. Ze versloeg onder meer Charlotte Rampling (London Spy) en Kerry Washington (Confirmation). De makers van de serie beklemtoonden dat het verhaal van OJ Simpson "laat zien dat rechtspraak niet blind is voor ras of geslacht".

