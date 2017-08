Onze F1-watcher ziet hoe Stoffel Vandoorne geleefd wordt: "Nu heb ik echt iets nodig om te eten of ik ga door de knieën..."

Door: Jo Bossuyt in Francorchamps

24/08/17 - 21u38

© De Coster.

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt in Francorchamps zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

*Donderdag 24 augustus: 10.30u ->Een filmpje ! Arme Stoffel. Gisteren is hij de hele dag al op pad geweest voor allerlei pr-evenementen. En vandaag gaat hij er opnieuw tegenaan. De Belg in formule 1 moet een promotiefilmpje draaien voor fietsenmerk Specialized, dat samenwerkt met McLaren. En hij is niet alleen. Stoffel krijgt het gezelschap van niemand minder dan Tom Boonen. © De Coster.

*12.30u ->Tommeke Ik wacht in de motorhome van McLaren. Daar heb ik immers afgesproken met Stoffel en zijn nieuwe vriend Tom voor een interview, zaterdag exclusief in onze krant te lezen. Maar de klok tikt. Stoffel is er al maar Boonen is even zoek geraakt in de paddock. Tommeke, Tommeke, waar zit je nu? Met een kwartier vertraging beginnen we eraan. So what. Het wordt een ontspannen babbel, en ze hebben er beide zin in. Ook Stoffel, hoewel hij toch tekenen van vermoeidheid laat zien. En van honger. Zegt hij na het interview tegen Charlotte, de assistente van perschef Silvia bij McLaren: "Nu heb ik echt iets nodig om te eten, anders ga ik door de knieën..." © De Coster.

*15.00u ->Max Tijd voor de persconferentie. Ik kan er niet bij zijn want zit bij Mercedes te wachten op mijn interview met Lewis Hamilton -te lezen in onze vrijdagkrant. En ja: het is zijn thuisrace, dus is Stoffel de hoofdrolspeler in die persconferentie. Ik volg het allemaal op het televisiescherm in de motorhome van het Duitse team, terwijl Lewis op zich laat wachten. En zie hoe Stoffel en Max Verstappen grappen en dollen. Die twee kunnen het met mekaar vinden. Natuurlijk zijn er vragen over het nieuws dat McLaren gisteren verspreidde, dat Stoffel ook volgend seizoen achter het stuur zit. Zegt de Rumbekenaar: "Het toont aan dat het team vertrouwen in mij heeft, ondanks die moeilijke seizoensstart." © De Coster.

*16.30u ->Vervelend Het houdt niet op, maar Stoffel verliest er zijn goed humeur niet bij. Nu is het tijd voor een interviewsessie met de voltallige pers. Stoffel grapt. "Hoe ik me voel? Nu iets minder goed, altijd vervelend als jullie massaal opduiken..." Een kwartier later zegt Charlotte dat het feest voorbij is. Stoffel moet immers naar de ...interviews met de televisiestations. © De Coster.

*17.15u ->"Stoffel we love you" Tijd voor de handtekensessie, klassiek op donderdag. Overal de driekleur. Vlaggen, hoedjes, t-shirts. Stoffel blijft maar foto's signeren. Onweerstaanbaar moment: een groepje van een tiental kinderen die in koor zingen, "we love you Stoffel." © De Coster. © De Coster. © De Coster.