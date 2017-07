Renault laat Robert Kubica derde keer testen in F1-bolide

Door: redactie

24/07/17 - 13u01

De Poolse autocoureur Robert Kubica mag weer een testrace rijden voor Renault. De Franse renstal maakte bekend dat Kubica op 2 augustus in Hongarije gaat testen. Het is de derde keer dat de 32-jarige Pool in actie komt bij Renault dat de nieuwe test beschrijft als "een nieuwe fase in het toetsen van zijn mogelijkheden".