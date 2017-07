Onze F1-watcher in Silverstone ziet hoe Alonso op opvallende manier gedachten probeert te verzetten

Jo Bossuyt in Engeland

14/07/17 - 21u01

© Bossuyt.

Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Engeland zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt, maar ook hoe het is met Stoffel Vandoorne.

Ik hoop dat mijn huisarts dit dagboek niet leest. De man maakt zich al jaren zorgen over mijn cholesterolgehalte. Hij moest me bezig zien. Maar het is traditie, en ik houd ze in ere: in Silverstone ga je niet op hotel. Je neemt een "bed&breakfast". In mijn geval is dat bij Ann en Jim in Stony Stratford. Perfect gelegen om binnendoor, tussen de velden, naar het circuit te rijden en daar via de ingang helemaal achteraan -sluipweg- de verkeerschaos te omzeilen. Maar logeren bij Ann en Jim, dat betekent ook dat je niet ontsnapt aan hun "full English breakfast". Vier dagen lang is het hier mijn deel. De Bourgondiër in mij treurt er niet om...

->10.45u *David

De eerste vrije training zit erop. Stoffel zet een behoorlijke tiende tijd neer, Alonso is achtste. Maar het verschil is miniem, 0,050 seconden of zo. Verwaarloosbaar. Nu de F1-bolides even niet meer brullen, mag David Saelens weer in actie komen. Herinner u mijn dagboek van gisteren: hij voert VIPS en gasten rond in een oude F1-wagen die omgebouwd is tot tweezitter. David vindt het heerlijk. "Alleen wat last in mijn nek, deze ochtend. Ik ben die G-krachten niet meer gewoon." Later, tegen de middag, ga ik bij McLaren lunchen met David (@huisarts, heel licht deze keer, slaatje...). We halen herinneren aan vroeger op, die heerlijke jaren in F3000. En dan dat mooie en tegelijk vermaledijde jaar 1999. Toen de West-Vlaming op weg was om als allereerste Vlaming in formule 1 te rijden.



Intermezzo: vooraleer de F1-kenner in u naar de pen grijpt, of het toetsenbord: ja, ik weet het best. In 1958 was er ene Christian Goethals die de grand prix van Duitsland reed. Een eenmalig optreden. Oké, de man was Vlaming. Uit Heule bij Kortrijk. Maar ik reken hem even niet mee. Omdat Jonkheer Christian Roger Xavier Marie Joseph Ghislain Goethals, adel dus, in een ander tijdperk leefde. Een tijd toen mensen van adel, zelfs of vooral in het diepe West-Vlaanderen, niet zelden Frans spraken. Maar ook en vooral een tijdperk waarin snelle jongens (letterlijk bedoeld hoor) gewoon een auto konden kopen om de volgende zondag mee te rijden in de grand prix. Zoals West-Vlaming Christian deed: hij kocht een Cooper T43 Climax en kwam daarmee uit in de klasse van de formule 2. In die tijd mochten de F2-machines af en toe immers meerijden met de formule 1.



Slotsom: David Saelens werd in 2000 bijna de eerste Vlaming in formule 1. Hoezo? Even terug mijmeren naar 1999. Saelens reed F3000 met de Belgische brandstofproducent Fina als sponsor. De deal voor 2000 was rond. Hij zou bij Williams gaan rijden, met BMW-motoren en stickers van Fina. Maar dan, pionnen die op een hoger niveau gingen schuiven: het Franse Total, verknocht aan Renault, slokte Fina op. "Een paar maanden te vroeg", herinnert David zich in Silverstone, aan tafel bij McLaren. Williams en BMW, ze gingen op zoek naar andere brandstof. Het werd Castrol. Waar ze zeiden: "We want a British driver". Jenson Button, bijvoorbeeld. De deal met BMW, Fina en Saelens terug naar af. En de eer om als eerste Vlaming formule 1 te rijden: zestien jaar later zou ze dus voor Stoffel zijn.