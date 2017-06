Hierdoor kent Vandoorne een anoniem seizoen in de staart van het Formule 1-peloton

Jo Bossuyt

23/06/17 - 09u59

© photo news.

Stoffel Vandoorne in Formule 1, we hadden het ons anders voorgesteld. Omdat de 25-jarige Rumbekenaar in de opstapklassen alles had gewonnen. Omdat McLaren en Honda met het nieuwe reglement een gouden kans kregen om opnieuw voorin mee te spelen. De rauwe realiteit is anders: Vandoorne rijdt anoniem in de staart van het peloton. Enkele problemen op een rijtje:

1. Slechte motor © photo_news. Wie dit seizoen zelfs maar een keertje onze F1-bladzijde heeft gelezen, weet het. De hybride V6 turbo van Honda deugt niet. Zoals tijdens de wintertests in Barcelona al duidelijk bleek, en nog altijd het geval is. De Japanse motor verbleekt op ieder terrein in de vergelijking met het alaam van Mercedes, Renault en Ferrari: zowel in zuiver vermogen als verbruik en soepelheid. Vandoorne: "Op een lang recht stuk ben je gewoon machteloos, ze rijden je zo voorbij." Hij heeft gelijk. Tijdens de GP-weekends krijgen we in de perszaal na elke sessie allerlei cijfers van de FIA, de sportieve autoriteit. Die leren ons telkens weer dat Alonso en Vandoorne gemiddeld 20 km per uur trager zijn dan de concurrenten. Lees ook Alweer tot figurant veroordeelde Vandoorne leert Bakoe kennen via de simulator: "Die gaat niet kapot, hé..."

Welke motor voor McLaren? Volgens onze F1-watcher is een verrassing niet uitgesloten

Hier moet het F1-geweld zondag 51 keer door © getty.

2. Afstelling van de auto © afp. De McLaren MCL32 staat nog altijd niet volledig naar de hand van Vandoorne, wiens auto een heel andere set-up nodig heeft dan die van Alonso. "Het is een kwestie van naar elkaar toe groeien", zegt Vandoorne. Daarmee bedoelt hij dat ze aanvankelijk bij McLaren niet van plan waren in de richting van Vandoorne te gaan, met de afstelling van de auto. Omdat ze het al drie jaar anders gewoon waren met Alonso en Button. Sinds Monaco is er beterschap, maar ook nog werk aan de winkel. Belastend daarbij: heb je een te zwakke motor, zoals de Honda, dan kun je het chassis van de auto ook niet optimaal afstellen. Je kunt minder neerwaartse druk (wat zorgt voor snelheid in de bochten) zetten dan je zou willen, omdat de kist anders helemaal niet meer vooruit komt. © ap.