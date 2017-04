86-jarige Bernie Ecclestone maakt rentree op paddock in Bahrein (en daar blijft het niet bij)

Door: redactie

Bernie Ecclestone verscheen vandaag tijdens de vrije oefensessies voor de Grote Prijs van Bahrein voor het eerst sinds hij aan de kant werd geschoven als baas van de Formule 1 opnieuw op de paddock. "Ik heb nog geen afscheid genomen", sprak de 86-jarige Brit de pers toe.

Na jarenlang aan het hoofd te hebben gestaan van de F1 werd Bernie Ecclestone in januari door Liberty Media, de nieuwe eigenaars van de Formule 1, aan de kant geschoven. "Behalve dat ik van functie ben veranderd, blijft alles hetzelfde. Ik ben nog niet de deur uit", zei Ecclestone, die uitgenodigd werd door zijn vriend Hamad bin Isa Al Khalifa, de kroonprins van Bahrein. "Het voelt goed om terug te zijn, maar ik heb amper twee races (GP van Australië en China) gemist. Die overzeese reizen zou ik hoe dan ook niet gemaakt hebben."



Ook op post in Rusland

Terwijl de voormalige F1-baas de verschillende renstallen bezocht, sprak hij zich uit over de strijd voor de wereldtitel. "Het is goed om Ferrari opnieuw op kop te zien. Ik hoop dat Ferrari die goede prestaties het hele seizoen lang kan volhouden. Het zou ook leuk zijn als Red Bull zich kan mengen in de strijd", zei Ecclestone, die bevestigde ook aanwezig te zullen zijn op de volgende GP in Rusland (28-30 april).