Onze F1-watcher in het spoor van Vandoorne: "Stoffel heeft hoge nood aan eens een weekend zonder miserie"

Jo Bossuyt in Bahrein

14/04/17 - 17u35

© reuters.

Onze F1-watcher Jo Bossuyt houdt in Bahrein zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt en hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne. Vandaag leren we dat vrijdag niet écht vrijdag is in Bahrein en dat Vandoorne toch eens een weekend zonder miserie kan gebruiken.

Vrijdag 14 april, 9.30u ->Desolaat

Vrijdag is hier in Bahrein geen vrijdag. Hier is dat zaterdag. Of liever: 'onze' zaterdag. Iedereen vrij. En binnen. Daar is airco, buiten geven ze vandaag tegen de veertig. Geen kat op de weg dus. En ook geen auto's. Waar we gisteren nog in de file stonden, rijden we nu alleen. Letterlijk. Ondertussen, links en rechts, veel woestijn met af en toe wat samengeklitte huizen. Bahrein. In de perszaal zegt een Russische collega dat hij voor zijn website een soort toeristische gids wil maken, voor de toeschouwers die hier vandaag nog vanuit het verre buitenland aankomen. "Maar ik vind niets. Ja, de levensboom. Dat is hier de grote attractie. Een boom die al vierhonderd jaar in de woestijn staat, met kilometers eromheen alleen maar zand." Oké. Maar zal er toch voor passen. Lees ook Stoffel Vandoorne klokt dertiende tijd in eerste vrije oefensessie

Jenson Button vervangt in Monaco Fernando Alonso bij McLaren

Vandoorne ligt niet wakker van kritiek en onzin: "Nu geven ze mij 2 op 10, straks ben ik weer de beste" Vrijdag in Bahrein: weinig volk op de weg. © Jo Bossuyt. © Jo Bossuyt.