Stoffel lacht: "Zo gaat dat, je wint niet meer, dus komen er amper nog twee journalisten opdagen om je te volgen"

6/04/17 - 14u40

© photo news.

dagboek Vandoorne Onze F1-verslaggever Jo Bossuyt houdt ook in Shanghai zijn dagboek bij. Beleef vanop de eerste rij wat er in en rond de paddock gebeurt en hoe het is met onze landgenoot Stoffel Vandoorne.

Donderdag 6 april, 13u: Is Senna terug? © photo news. Eindelijk in de paddock. Een uur met de taxi naar het circuit. Altijd een avontuur, hier. Miljoenen Chinezen, ook in Shanghai. Wereldstad. Maar geen enkele taxichauffeur die Engels spreekt. Gebarentaal doet het wel, maar dan moet je grenzeloos vertrouwen hebben in de Chinese medemens, en dat is niet altijd een even goed idee. Hopen dus maar dat hij het gesnapt heeft en me naar het circuit brengt. Gelukkig zijn er apps, en brengt de smartphone gemoedsrust: jawel, we gaan de juiste richting uit.



Het circuit ligt in Jiading, buitenwijk van Shanghai. 700 000 inwoners, of zo. Het is er druilerig, en zie: de weerman zegt dat er zondag maar liefst 90 procent kans op regen is. Goed zo. Hoe moeilijker het is om mechanische grip te vinden -banden die tegen het wegdek kleven- hoe belangrijker de stuurslag van de coureur wordt. Vrij vertaald: het deficit in de prestatie van de McLaren zou iets kleiner kunnen zijn dan in normale omstandigheden, zondag. En Vandoorne, jawel, die is top in regenweer. Altijd al geweest, in alle kampioenschappen waarin hij reed. Het doet me terugdenken aan de GP2-race op zondag in Oostenrijk, in 2015. Hoe Vandoorne ze een na een voorbijging, links of rechts, maakte niet uit, toen de hemelsluizen opengingen. Hij wandelde op water terwijl de anderen verzopen. Het was die dag dat ik Engelse collega's, met opengesperde mond naar de monitor kijken, hoorde zeggen: "Senna is back..." Lees ook Onze F1-watcher volgt Stoffel Vandoorne in China: "Straf toch, een Japanner die zijn fouten zo toegeeft"

Vandoorne vreest dat verschil met de andere wagens nóg groter zal zijn

Teambaas McLaren: "De GP van China zal met zijn lange en snelle rechte stukken onze zwakte nog duidelijker blootleggen" © epa.

15.15u: Stoffel naar Ferrari Jos Verstappen heeft het weer bont gemaakt. Meningsverschilletje in een nachtclub, vorige week. Avondje in het politiekantoor. Dat soort toestanden. En daarna heeft grootvader Frans Verstappen gesproken in de Nederlandse media, "voor mij bestaat Jos niet meer" en nog meer van dat fraais. Ach ja. Geef ons Jos Verstappen maar aan een rustige tafeltje in de paddock. Altijd interessant kletsen is het, met de vader van Max. Scherpe blik op Formule 1, kennis van zaken. Ervaring. Zegt hij tegen een collega: "Volgend jaar komen plaatsjes vrij bij Ferrari en Mercedes, maar Max heeft een contract van lange duur bij Red Bull. Of Stoffel dat plaatsje bij Ferrari kan krijgen? Waarom niet. Hij is echt top hoor, jullie coureur. Maar hij moet uitkijken: de kans is klein dat hij dit jaar bij McLaren iets kan laten zien. En in Formule 1 ben je heel snel vergeten. Bovendien is hij al 25 jaar, een seizoen als 2017 is bitter tijdverlies voor hem. Max is nog maar 19, heeft nog meer jaren voor zich." En zo gaat het gesprek ook nog over andere aspecten, zoals begeleiding. Verstappen: "Vandoorne kan niet bij de pakken blijven zitten, als ze die McLaren niet op de rails krijgen. Ik zei hem vorig jaar in China al dat hij een manager moest zoeken. Op dit niveau kun je als coureur onmogelijk zelf met alles bezig zijn..." © photo_news.