Vettel heeft naam gekozen voor zijn Ferrari-bolide

21/03/17 - 15u43

Sebastian Vettel houdt ook in 2017 vast aan de traditie om zijn Formule 1-bolide een koosnaampje te geven. Voor dit seizoen doopte de Ferraririjder zijn SF70H om tot "Gina", zo schrijft Bild vandaag. "Gina" is de afkorting van "Regina", wat in het Latijn "koningin" of "heerseres" betekent.