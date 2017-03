De flagrante beslissing van F1-team Mercedes die bij véél fans Schumacher in het verkeerde keelgat schiet

Door: Glenn Bogaert

20/03/17 - 12u38 Bron: BILD, 7sur7

© anp.

© EPA.

Van eind 2013 is het alweer geleden dat F1-kampioen Michael Schumacher in Méribel in de Franse Alpen het slachtoffer werd van een ernstig skiongeluk. Het jarenlange uithangbord van Ferrari kwam met zijn hoofd op een steen terecht en belandde in een kunstmatige coma. Anno 2017 is de familie van 'Schumi' karig met nieuws en updates over de revalidatie, maar intussen staat de intussen 48-jarige Duitser toch weer een beetje in het middelpunt van de belangstelling.



Steunboodschap verdwenen

Het is namelijk is zo dat het ex-team van Schumacher Mercedes AMG Petronas, de ploeg van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, beslist heeft om de boodschap van steun 'KeepFightingMichael' dit seizoen geen plekje meer te geven op de wagens. Dat bleek tijdens de voorstelling van de nieuwe wagen (zie filmpje hierboven). Een regelrechte kaakslag voor veel fans van de zevenvoudige wereldkampioen Formule 1.



Nieuwe initiatieven

Bij Mercedes blust men het brandje: "We hebben de boodschap van de wagen gehaald om het gebruik daarvan te vrijwaren voor de toekomst", klinkt het in de Duitse media. "Voortaan focussen we op 'Keep Fighting', een initiatief dat eind 2016 in het leven werd geroepen en mensen moet aanmoedigen om zich te spiegelen aan en inspiratie te vinden in de legendarische vechtersmentaliteit van Michael. Mercedes en de familie werken samen aan verschillende gezamenlijke initiatieven die te gepasten tijde zullen gecommuniceerd worden."