Rijdt zoon van Schumacher straks voor Ferrari? "Rode loper ligt uit"

Mick Schumacher. © epa.

De kans dat er binnenkort weer een Schumacher racet voor Ferrari is bijzonder groot. Mick Schumacher, de 17-jarige zoon van Michael Schumacher, wekt de interesse van verschillende renstallen, waaronder Ferrari.

Mercedes gaf eerder al toe Mick Schumacher te willen onderbrengen in hun Young Driver Programma. Nu volgt ook Ferrari. "Uiteraard volgen we hem", vertelde Massimo Rivola, manager van de Ferrari Driver Academy, aan Gazzetta dello Sport. "Dit jaar hebben we de kans om hem van dichtbij te volgen, omdat hij bij Prema ploegmaat wordt van ons FDA-lid Zhou. Ik weet niet wat hij van plan is in de toekomst, maar als hij wil toetreden tot de Ferrari Driver Academy, ligt de rode loper voor hem uit. Mick is een prima jongen, helemaal niet arrogant of vol van zichzelf. Zijn ouders hebben hem uitstekend opgevoed. Hij is nog erg jong en moet omgaan met ontzettend veel druk van de media, maar hij doet het goed."



Mick Schumacher maakt komend seizoen zijn debuut in de Formule 3. De 17-jarige zoon van voormalig Formule 1-piloot Michael Schumacher komt over uit de Formule 4, de raceklasse waarin hij twee jaar lang actief was. In de Formule 4 miste Schumacher afgelopen seizoen de titel. De coureur van de Italiaanse ploeg Prema moest vrede nemen met de tweede plaats.