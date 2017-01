Mercedes onthult op 23 februari nieuwe bolide, nog niet duidelijk wie zitje van Nico Rosberg krijgt

Door: redactie

4/01/17 - 13u47 Bron: Belga

© getty.

Wereldkampioen Mercedes stelt op 23 februari in Silverstone de Formule 1-wagen voor het seizoen 2017 voor. Dat maakte de succesvolle renstal vandaag bekend.

De voorstelling vindt een dag voor deze van Ferrari, op 24 februari in Barcelona, plaats. Op het circuit van Montmelo worden drie dagen later de eerste testsessies afgewerkt. De eerste GP, met Stoffel Vandoorne (McLaren), staat op 26 maart in Melbourne op het programma.



Bottas opvolger Rosberg?

Wie naast Lewis Hamilton de tweede Mercedesrijder wordt, na het afhaken van wereldkampioen Nico Rosberg, is nog onduidelijk. De Fin Valtteri Bottas (Williams) wordt als belangrijkste kandidaat genoemd.